دیدار رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با خانواده شهید جابر کامرانی
حجتالاسلام والمسلمین محمدحسنی با خانواده شهید مدافع وطن سرهنگ دوم جابر کامرانی دیدار و یاد و خاطره این شهید گرانقدر را گرامیداشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در دیدار با خانواده شهید سرهنگ دوم جابر کامرانی عنوان کرد: شهیدان ادامهدهنده راه شهدای کربلا هستند که با خون خود از اسلام، انقلاب اسلامی و میهن عزیزمان دفاع کردند و همواره مفهوم ایثار را با نثار جان خویش برای امنیت مردم معنا بخشیدند.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش افزود: شهید جابر کامرانی از افتخارات ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی پدافند هوایی و شهرستان شهیدپرور آمل است و یاد و نام او برای همیشه در تاریخ ایثار و مقاومت ماندگار خواهد ماند.