تقدیر وزیر کشور از میزبانی شایسته دولت و ملت عراق

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی در پیام خود به عبدالامیر کامل الشمری خدمتگزاری برای زوار امام حسین (ع) را توفیق دانست و از خدمات خالصانه برادران و خواهران عراقی در راهپیمایی اربعین تشکر کرد.

وزیر کشور تاکید کرد: حماسه حضور بی‌نظیر مردمی در کنگره عظیم اربعین‌حسینی (ع) همراه با حماسه حضور مواکب مردمی خدمت‌رسانی به زوار حضرت‌سیدالشهدا(ع) در کشور عراق، نمایش صحنه ایثار، عشق، عاطفه، مودت و محبت میان عاشقان و محبان آن حضرت است.

انتهای پیام/