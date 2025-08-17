به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، دادستان شهر ری در این باره گفت: محل حادثه یکی از انبارهای یک شرکت خصوصی است و هیچ ارتباطی با پالایشگاه نفت و سوخت ندارد و مردم در این رابطه نگران نباشند.