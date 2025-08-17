دادستان شهر ری:
آتشسوزی در جنوب تهران هیچ ارتباطی با پالایشگاه نفت ندارد
دادستان عمومی و انقلاب شهر ری درباره حادثه آتشسوزی در جنوب تهران با تأکید بر اینکه این حادثه، هیچ ارتباطی با پالایشگاه نفت ندارد، گفت: بلافاصله بعد از وقوع حادثه حضور میدانی پیدا کردم و دستورات لازم صادر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، دادستان شهر ری در این باره گفت: محل حادثه یکی از انبارهای یک شرکت خصوصی است و هیچ ارتباطی با پالایشگاه نفت و سوخت ندارد و مردم در این رابطه نگران نباشند.
دادستان شهرری بیان کرد: بلافاصله نیروهای آتشنشانی در محل حاضر شدند و در حال اطفای حریق هستند.
رحیمی گفت: دستورات لازم برای بررسی علت حادثه صادر شده است.