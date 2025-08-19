لکعلی آبادی در گفتوگو با ایلنا:
مقایسه رئیسجمهوری که جانش را برای مردم گذاشته با بنیصدر، همصدایی با دشمن است
نیاز به صبر استراتژیک داریم
یک نماینده مجلس گفت: امروز رئیسجمهوری که در دفاع مقدس حضور داشته و جانش را برای مردم گذاشته است و مورد تأیید نظام است و در میدان حضور دارد را با فردی مانند بنیصدر مقایسه میکنند! این رفتارها چند نکته در خودش دارد؛ اولاً همصدایی با دشمن است. ثانیاً مطمئن باشید که خودشان را خسته میکنند؛ زیرا هر چقدر بر طبل تفرقه بزنند، مردم آگاهتر میشوند.
روحالله لکعلیآبادی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره مطرح شدن عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور از سوی برخی از نمایندگان مجلس گفت: جنگ در هر صورتی بد است و آفتهای بسیار زیادی دارد، ولی به هر حال در دل هر تهدید یک فرصتی به وجود میآید.
عدهای که در گذشته ماندهاند، هر چند وقت یک بار مباحث انتخاباتی را به روز رسانی میکنند
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جنگدوازده روزه یک تجاوز آشکار بود که رژیم صهیونیستی انجام داد اما بزرگترین فرصتی که ایجاد شد، همدلی و همگرایی بود که مردم کشور داشتند. مردم با هر سلیقهای، همه از کشور دفاع کردند و به اعتقاد من یکی از دلایلش شاید حضور مؤثر رئیسجمهور در میدان بود.
وی تاکید کرد: البته از نقش مقام معظم رهبری که نمیتوان گذشت، زیرا ایشان به سرعت فرماندهان را جایگزین و دشمن را ناامید کردند. از طرفی هم آقای رئیسجمهور با حضور میدانی در بین مردم، در فضاهای مختلف، چه فضاهای سیاسی، چه فضاهای اجتماعی و چه فضاهای نظامی، به نظرم این همدلی و همگرایی را اضافه کردند. معتقدم امروز یک عده در گذشته ماندهاند، یعنی آن بحث و فضایی که در زمان انتخاباتی داشتند را هر چند وقت یک بار، به قول امروزیها به عناوین مختلف به روز رسانی میکنند و مباحثی را مطرح میکنند.
هر لحظه ممکن است دوباره آتش جنگ برافروخته شود؛ جامعه نیاز به همدلی دارد
نماینده درود و ازنا با بیان اینکه دولت خیلی خوب عمل کرده است، اظهار داشت: همه ما، همه فعالان سیاسی، مانند مردم باید از دولت حمایت کنیم. امروز اگر آتشبس یا توقف آتش هست، به معنی پایان جنگ نیست. هر لحظه ممکن است دوباره آتش این جنگ برافروخته شود. به همین خاطر، جامعه نیاز به همدلی دارد.
وی خاطرنشان کرد: آقای رئیسجمهور از نظر بینش، تقوا، تخصص و از نظر شجاعت و صداقت الحق و الانصاف کمنظیر هستند. کلیت مجلس و آن عقلانیتی که بر مجلس حاکم است، تا امروز نشان داده که از رئیسجمهور و دولت حمایت میکند. اگرچه انتقاداتی هم وجود دارد.
لکعلیآبادی با اشاره به سخنان رئیسجمهور با مردم، بیان کرد: این فضای اقتصادی و ناترازیهایی که در حوزه انرژی وجود دارد برای امروز و دیروز نیست؛ بحث یک سال اخیر هم نیست، بلکه سالهاست که متأسفانه انباشته شدهاند. آقای پزشکیان، به نظر من صادقانه با مردم صحبت و مشکلات را مطرح میکند. این تا حد زیادی خوب است، در یک بخشی هم نباید ایشان برخی از مطالب را بیان کنند.
اگر افرادی دم از طرح عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور میزنند، همصدا با دشمن هستند
وی یادآور شد: به نظرم اگر افرادی دم از طرح عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور میزنند، همصدا با دشمن هستند و آب در آسیاب دشمن میریزند. چیزی که رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا امروز میخواهد، همین تفرقه است. همین صداهای ناکوکی که متأسفانه یک عده امروز سردمدارش شدهاند. ولی من یک چیزی را به شما بگویم که مردم باهوشاند، مردم خیلی خوب میفهمند و میدانند چه افرادی دلسوزند و چه افرادی دارند تلاش میکنند که به هر حال از تمامیت ارضی کشور دفاع کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما همه در یک کشتی نشستهایم. همه باید در مقابل دشمن یک صدای واحد داشته باشیم. سخنان مقام معظم رهبری را که بارها و بارها خدمت ایشان رسیدیم شنیدهایم که فرمودند از رئیسجمهور حمایت کنید و حمایت از رئیسجمهور، حمایت از نظام است باید این فرمایشات را به خاطر داشته باشیم.
بعضیها حاضرند به خاطر دیده شدن هر ننگی را به نام خودشان بخرند
لک علی آبادی گفت: برایم عجیب است که بعضیها دانسته یا نادانسته، عالمانه یا جاهلانه، در هر دو صورت فرقی نمیکند، این کار را انجام میدهند. هر کس با هر طریقی و با هر عنوانی، امروز دولت را تضعیف کند، این همصدایی با دشمن است که از نظر مردم محکوم است.
وی ادامه داد: مطمئن باشید که ما هم بدون کنش نمیمانیم. یعنی اینطور نیست که ما رها کنیم هر کسی هر چیزی که دوست دارد بیان کند آن هم فقط برای اینکه مثلاً دیده شوند. بعضی وقتها، بعضیها حاضرند به خاطر دیده شدن و شهرت در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی هر چیزی را به جان بخرند، هر ننگی را به نام خودشان بخرند و این به نظر من خیلی سادهلوحانه است.
هر چقدر بر طبل تفرقه بزنند، مردم آگاهتر میشوند
لکعلیآبادی یادآور شد: امروز رئیسجمهوری که در دفاع مقدس حضور داشته و جانش را برای مردم گذاشته است و مورد تأیید نظام است و در میدان حضور دارد را با فردی مانند بنیصدر مقایسه میکنند! این رفتارها چند نکته در خودش دارد؛ اولاً همصدایی با دشمن است. ثانیاً مطمئن باشید که خودشان را خسته میکنند؛ زیرا هر چقدر بر طبل تفرقه بزنند، مردم آگاهتر میشوند و بیشتر متوجه میشوند که باید دست از این لجبازی کودکانه بردارند چراکه آتشی را برپا میکنند که دودش در چشم همه میرود. به همین خاطر است که اگر من امروز شفاف صحبت میکنم، چون واقعاً دلم میسوزد و نگرانم.
کنشگران سیاسی سکوت را بشکنند
وی تاکید کرد: ما نمیتوانیم افکار عمومی مردم و فضای اجتماعی را به سمت و سویی که خاص دشمنان است و همان بحث عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور، سوق دهیم. همه کنشگران سیاسی باید امروز وارد میدان شوند و سکوت نکنند. باید سکوت را بشکنند، چراکه ساکت ماندن در این فتنه به نظرم میتواند عواقب خطرناکی داشته باشد.
لک علی آبادی تاکید کرد: مقام معظم رهبری بارها فرمودند که ما در یک پیچ تاریخی قرار داریم. فتنهها در پیش است و هر روز با یک سر و شکل جدیدی در واقع رونمایی میشود. یعنی بعضی وقتها اینطور نیست که معاندین آتشی را ایجاد کنند، بلکه بعضی از افراد داخلی آن را برمیافروزند که فکر نمیکنند دامنگیر خودشان شود. توصیه و نصیحت میکنم این افراد دست از لجبازی کودکانه بردارند و مشفقانه و دلسوزانه صحبت کنندو برگردند و همراه با مردم شوند.
انقلابیگری به معنای هوچیگری و تندروی نیست
این نماینده مجلس بیان کرد: با همه مشکلات اقتصادی که هست و با همه ناترازی که داریم، مطمئن باشید کشور ما کشور بزرگی است و مردم ما مردم بزرگیاند. آنها به رئیسجمهورشان اعتماد دارند و مطمئن باشید مردم از این فتنه پیروزمندانه بیرون میآیند.
وی گفت: زمستان تمام میشود و روسیاهی به زغال خواهد ماند. به خاطر همین جنجالها است که مقام معظم رهبری بارها فرمودند انقلابیگری به معنای هوچیگری و تندروی نیست. انقلابیگری یعنی عقلانیت حاکم بر اتمسفر سیاسی کشور. همه باید همدل و همراه باشیم.
نمیتوانیم به افرادی که آبرو و زندگیشان را گذاشتهاند خنجر بزنیم
نماینده درود و ازنا ادامه داد: به هر حال هر دولتی هم ممکن است نقاط ضعف و قوتی داشته باشد. دولتی که یک سال از عمرش گذشته را نمیتوانیم اینطور قضاوت کنیم و در واقع به افرادی که آبرو و زندگیشان را گذاشتهاند و مردم به آنها اعتماد دارند، خنجر بزنیم.
وی گفت: توصیه میکنم که همه عزیزان اگر نمیدانند، اگر متوجه نیستند، مقداری فضای بینالمللی را مطالعه کنند. کشورهای منطقه را ببینند، شمال کشور، حوزه خلیج فارس و تلاشهای رژیم اشغالگر قدس را ببینند که چگونه دندان تیز کردهاند.
اگر پازل بزرگ فضای بینالمللی را با هم ببینیم، متوجه میشویم چرا باید از رئیسجمهور و دولت حمایت کنیم
لک علیآبادی با بیان اینکه اگر پازل بزرگ فضای بینالمللی را با هم ببینیم، متوجه میشویم چرا باید از رئیسجمهور و دولت علیرغم انتقادی که داریم حمایت کنیم، اظهار داشت: حمایت هم باید شفاف باشد، هیچ جای تعارف نداریم. رئیسجمهور دارد تمامقد تلاش میکند. دولت دارد تلاش میکند و در جنگ ۱۲ روزه هم دولمردان مردانه ایستادند.
وی گفت: همه مجلس هم در کنار دولت، قوه قضائیه، نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، روسای قوا، شورای عالی امنیت ملی و همه در کنار هم هستند. به نظر من انتصاب آقای علی لاریجانی و عقلانیتی که فضا را افزود، یک کار هوشمندانه از طرف رئیسجمهور بود.
نیاز به صبر استراتژیک داریم
فتنهها و غبارها فرو خواهد نشست
لک علیآبادی گفت: هر چقدر جلوتر میرویم، کارها به سامانتر میشود و هر چقدر زمان بیشتری را طی کنیم، شرایط بهتر خواهد شد. این نیاز به یک صبر استراتژیک دارد و حتماً باید حمایت کنیم و از حمایتی که کردیم و اعتمادی که مردم دارند، خسته نشویم.
وی عنوان کرد: مطمئن باشید که این فتنهها و فضای غبار آلودی که هست تمام میشود؛ غبارها فرو خواهد نشست و مردم پیروز میدان خواهند بود. به همین خاطر افرادی که به دشمنیها و به اختلافات دامن میزنند، مرتکب اشتباه سخت میشوند.
طوفانها را پشت سر میگذاریم و به ساحل امن میرسیم
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: به نظرم افرادی که دلسوزند باید ورود پیدا کنند. اگر نیاز هست تذکر دهند، اگر نیاز هست روشنگری کنند، اگر نیاز است قلم بزنند، صحبت کنند و ورود پیدا کنند تا ما از این آشوبی که وجود دارد، عبور کنیم.
وی در پایان بیان کرد: مطمئن باشید که این کشتی همیشه مورد هجوم قرار گرفته و مورد تلاطم بوده و طوفانهای زیادی را پشت سر گذاشته این طوفان هم مثل بقیه انشاءالله پشت سر میگذاریم و به یک ساحل امن میرسیم.