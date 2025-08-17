ابراز همدردی ایران با دولت و مردم پاکستان

به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مراتب همدردی و تسلیت دولت و مردم ایران را به ملت و دولت کشور برادر و همسایه پاکستان به‌ویژه خانواده قربانیان سیل و رانش زمین در مناطقی از پاکستان ابراز می‌دارد و برای قربانیان رحمت الهی و برای مصدومان سلامتی و بهبودی عاجل مسئلت می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری و مساعدت به منظور کاهش آلام آسیب‌دیدگان می‌باشد.

