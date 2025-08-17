فرمانده هوانیروز ارتش:
مقاومت ایثارگران و آزادگان برگرفته از فرهنگ عاشورایی است
فرمانده هوانیروز ارتش با بیان اینکه مقاومت ایثارگران و آزادگان برگرفته از فرهنگ عاشورایی است گفت: آزادگان، گنجینههاى ارزشمندى هستند که در درون آنها، فرهنگ انسانساز دوران اسارت نهفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم قاسم خاموشی فرمانده هوانیروز ارتش در آیین گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی که به مناسبت فرارسیدن ۲۶ مرداد ماه در ستاد هوانیروز ارتش برگزار شد، گفت: بیست و ششم مردادماه، یادآور فداکاریها، جانبازیها و دلاورمردیهای رزمندگان، آزادگان و ایثارگران عزیز و نمایانگر صبر و بردباری خانوادههای معظم این عزیزان است.
وی با بیان اینکه مقاومت ایثارگران و آزادگان برگرفته از فرهنگ عاشورایی است اظهار کرد: آزادگان، گنجینههاى ارزشمندى هستند که در درون آنها، فرهنگ انسانساز دوران اسارت نهفته است.
امیر سرتیپ دوم خاموشی با اشاره به رشادتهای خلبانان و کارکنان هوانیروز ارتش در طول ۸ سال دفاع مقدس تصریح کرد: هوانیروز ارتش دربردارنده ۲۵ آزاده و ایثارگر سرافراز است که از این تعداد ۵ نفر از آنها در دوران اسارت به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.
فرمانده هوانیروز ارتش در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: خلبانان و کارکنان غیور هوانیروز نه تنها در دوران دفاع مقدس بلکه پس از آن نیز همواره کارنامهی درخشانی از خود به جای گذاشتهاند.
وی در پایان، ۲۶ مرداد ماه؛ سالروز بازگشت غیورمردان سرافراز، اسوههای تقوا، صبر و استقامت، یادگاران هشت سال دفاع مقدس را به تمام آزادگان عزیز ایران اسلامی به ویژه آزادگان و ایثارگران سرافراز هوانیروز ارتش صمیمانه تبریک گفت.