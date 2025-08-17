به گزارش خبرنگار ایلنا، ابراهیم کیانی، سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در نشست خبری خود که ظهر امروز برگزار شد، درباره قانون تسهیل گفت: درخصوص قانون تسهیل، با پذیرش‌هایی که داشتیم در این چند سال اخیر، از جمله در سال ۱۴۰۳، ۹۸۵۲ نفر پذیرش داشتیم، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۳ هزار نفر و در سال ۱۴۰۰، ۷ هزار و ۴۲۸ نفر پذیرش داشتیم. بنابراین در مجموع، رقمی که در سال‌های اخیر به دست آمده به اندازه پذیرش در ۱۵ سال قبل آن بوده است.

وی ادامه داد: قاعدتاً از نظر کانون‌های وکلای دادگستری، این اقدام تماماً نابودکننده معیار علمی کشور بود. یعنی اسم آن را گذاشتند «پایان انحصار»، اما ما اسم آن را می‌گذاریم «پایان معیار علمی در کشور». موافقین اعلام کردند که با این کار دسترسی به وکیل تسهیل می‌شود، اما به نظر ما دسترسی افراد به وکلایی که توانمند نیستند تسهیل شده است. حال اینکه کدام یک درست است، باید براساس آمارها سنجیده شود.

سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا افزود: در سال گذشته ما از سازمان سنجش استعلام کردیم که اگر شخصی برگه را به‌صورت سفید تحویل بدهد، تراز او چه می‌شود؟ پاسخ دادند: اگر شخصی پاسخنامه را سفید تحویل بدهد، ۳۶۸۲ تراز به او تعلق می‌گیرد. یعنی از عجایب قانون‌گذاری در کشور است که شخصی برگه را سفید تحویل بدهد و ۳۶۸۲ نمره به او تعلق بگیرد. اما این فرد برای قبولی چقدر باید تراز داشته باشد؟ حدود ۶۰۰۰. بنابراین اگر کسی به‌طور متوسط ۲۵ تا ۳۰ درصد از ۱۰۰ بزند، کفایت می‌کند و قبول می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که قبل از قانون، شخصی اگر تا ۵۰ درصد نمره نمی‌زد، به هیچ وجه وارد حوزه وکالت نمی‌شد. در شهر تهران، اگر کسی می‌خواست در پایتخت وکیل شود، حداقل باید تراز ۹۰۰۰ می‌داشت؛ یعنی میانگین باید ۶۰ درصد می‌زد تا بتواند در تهران و در این کلان‌شهر وکالت کند. اما به لطف قانون تسهیل، چنین ترازی لازم نیست.

کیانی تصریح کرد: تعداد پذیرش مورد انتقاد ما نیست، نحوه جذب و معیار علمی مورد انتقاد است. موافقین قانون تصویب هیچ پاسخی ندادند که چه بلایی بر سر معیار علمی آمده است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره شکایت از رژیم صهیونیستی در طول جنگ دوازده‌روزه گفت: از تمام ظرفیت‌های اشخاصی که در حوزه بین‌الملل کار کرده‌اند دعوت شده، همچنین از صاحب‌نظران دعوت شده و جلسات متعددی برگزار شده است. راهکارهای حقوقی را در این جلسات ارائه می‌دهیم. فردا نیز در کانون وکلای مرکز، با حضور صاحب‌نظران، جلسه بسیار عالی در این زمینه برگزار می‌شود.

کیانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره آزمون وکالت گفت: با هماهنگی که با سازمان سنجش داشتیم، قرار شد تاریخ ثبت‌نام تا ۷ مهر ادامه داشته باشد، کمااینکه زمان ثبت‌نام همیشه تا شهریورماه بود.

وی ادامه داد: به‌خاطر داوطلبانی که در شهریورماه فارغ‌التحصیل می‌شوند، تاریخ ثبت‌نام تا ۷ مهرماه ادامه دارد. دفترچه آزمون وکالت کانون‌های وکلا در پایان شهریورماه منتشر می‌شود. تا پنجشنبه هفته آینده جلسه‌ای درخصوص مواد امتحانی آزمون داریم و بعد از آن مواد آزمون اعلام می‌شود. آزمون وکالت در ۱۵ آبان‌ماه برگزار می‌شود و زمانش تغییر نخواهد کرد.

کیانی درباره پیوستن اسکودا به درگاه ملی مجوزها گفت: جلسات متعددی با وزارت اقتصاد و قوه قضاییه درخصوص چگونگی پیوستن ما به درگاه ملی مجوزها برگزار کرده‌ایم و می‌کنیم. امروز صبح، ساعت ۸، در قوه قضاییه جلسه داشتیم و این اقدام را براساس قانون انجام خواهیم داد.

وی گفت: سامانه‌ای داریم به نام «سامانه سخاوت» که توافق کرده‌ایم نحوه اتصال به درگاه از طریق آن باشد. مشکلات فنی وجود دارد که در حال رفع هستیم و هفته آینده به‌صورت رسمی اعلام خواهم کرد که درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار کانون‌های کشور متصل می‌شود و تمام امورمان از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می‌گیرد.

سرپرست اسکودا درباره ارائه لایحه‌ای درباره حفاظت از وکلا گفت: اولاً قانونی در این زمینه وجود دارد که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ طبق آن، وکیل در موضع دفاع از تمام تأمینات و شئونات برخوردار است. انتظار ما از مسئولان محترم این است که همان جایگاهی که محکمه دارد، وکیل دادگستری نیز داشته باشد. این قانون است، ولی متأسفانه هیچ وقت اجرا نمی‌شود.

وی عنوان کرد: کانون‌های وکلای دادگستری هیچ‌گاه در برابر تعرض تأمین نبوده‌اند و در واقع نسبت به جان وکلا هیچ وقت بی‌تفاوت نبوده و همواره احساس مسئولیت کرده‌اند. کمیته‌های متعددی تشکیل شده و ما کمیسیون حمایت در همه کانون‌های وکلای دادگستری داریم.

کیانی با بیان اینکه اشکال اساسی ما، اشکال قانون‌گذاری است، گفت: ما اعتقاد داریم که در زمینه تأمین جانی وکلای محترم دادگستری حتماً باید مقررات اصلاح شود. ما نیاز به قانون‌گذاری داریم که در آن، آنچه لازم است برای شئونات شغل وکالت حتماً رعایت شود.

وی درباره فراخوان قوه قضاییه برای اصلاح قانون مطبوعات گفت: ما هم خیلی خوشحالیم از دیدگاه ریاست محترم قوه و قطعاً پاسخ خواهیم داد.

