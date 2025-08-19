خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مخبر در گفت‌وگو با ایلنا:

الحمدالله از نظر نظامی وضعیت خوبی داریم

الحمدالله از نظر نظامی وضعیت خوبی داریم
کد خبر : 1674539
لینک کوتاه کپی شد.

مشاور رهبر انقلاب با اشاره به تهدیدهای مستمر رژیم صهیونیستی گفت: به لحاظ مردم، آن چیزی که می‌تواند واقعاً در دهان دشمن بزند، حفظ همین انسجام است که بزرگ‌ترین اقتدار ما محسوب می‌شود. الحمدالله از نظر نظامی هم، وضعیت خوبی داریم و ان‌شاءالله روز به روز بهتر خواهیم شد.

محمد مخبر مشاور رهبر انقلاب در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با اقداماتی که باید در زمینه‌های سیاسی و نظامی با توجه به تهدیدهای مستمر رژیم صهیونیستی در سطح کشور انجام شود، تصریح کرد: به لحاظ مردم، آن چیزی که می‌تواند واقعاً در دهان دشمن بزند، حفظ همین انسجام است که بزرگ‌ترین اقتدار ما محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: از نظر نظامی هم الحمدالله وضعیت خوبی داریم و ان‌شاءالله روز به روز بهتر خواهیم شد. 

شورای عالی دفاع باید تشکیل می‌شد

مخبر در رابطه با لزوم هماهنگی سیاست‌های کلان کشور در شورای عالی دفاع به جهت حفظ انسجام ملی، عنوان کرد: بالاخره در جنگ هستیم و شورای عالی دفاع باید تشکیل می‌شد که این موضوع طبیعی است و جزو قانون اساسی است.

 معاون اول دولت سیزدهم در پاسخ به این سوال که در این روزهای توصیه شما به دولت چیست، اظهار کرد: دولت مشغول خدمت‌گزاری است و ان‌شاءالله خدمات خود را گسترش دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور