الحمدالله از نظر نظامی وضعیت خوبی داریم
مشاور رهبر انقلاب با اشاره به تهدیدهای مستمر رژیم صهیونیستی گفت: به لحاظ مردم، آن چیزی که میتواند واقعاً در دهان دشمن بزند، حفظ همین انسجام است که بزرگترین اقتدار ما محسوب میشود. الحمدالله از نظر نظامی هم، وضعیت خوبی داریم و انشاءالله روز به روز بهتر خواهیم شد.
محمد مخبر مشاور رهبر انقلاب در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با اقداماتی که باید در زمینههای سیاسی و نظامی با توجه به تهدیدهای مستمر رژیم صهیونیستی در سطح کشور انجام شود، تصریح کرد: به لحاظ مردم، آن چیزی که میتواند واقعاً در دهان دشمن بزند، حفظ همین انسجام است که بزرگترین اقتدار ما محسوب میشود.
وی ادامه داد: از نظر نظامی هم الحمدالله وضعیت خوبی داریم و انشاءالله روز به روز بهتر خواهیم شد.
شورای عالی دفاع باید تشکیل میشد
مخبر در رابطه با لزوم هماهنگی سیاستهای کلان کشور در شورای عالی دفاع به جهت حفظ انسجام ملی، عنوان کرد: بالاخره در جنگ هستیم و شورای عالی دفاع باید تشکیل میشد که این موضوع طبیعی است و جزو قانون اساسی است.
معاون اول دولت سیزدهم در پاسخ به این سوال که در این روزهای توصیه شما به دولت چیست، اظهار کرد: دولت مشغول خدمتگزاری است و انشاءالله خدمات خود را گسترش دهد.