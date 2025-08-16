دستیار اجتماعی رئیسجمهور در بازدید از مرکز ملی راهبری شبکه برق:
گفتمان «سازگاری با کمآبی و مصرف بهینه برق» باید در جامعه نهادینه شود
دستیار اجتماعی رئیسجمهور با اشاره به چالشهای صنعت برق و انرژی کشور، بر لزوم شفافیت در بیان واقعیتها و ضرورت شکلگیری گفتمان «سازگاری با کمآبی و مصرف بهینه برق» در جامعه تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، علی ربیعی امروز در بازدید از مرکز دیسپاچینگ ملی برق کشور با قدردانی از تلاش شبانهروزی کارکنان صنعت برق، گفت: یکی از دلایل وضعیت کنونی برق کشور، فقدان سرمایهگذاری کافی در مقاطع تاریخی خاص است که بخشی به تحریمها و بخشی به کمبود آیندهنگری بازمیگردد.
وی افزود: تحریمها مانع بزرگی در توسعه سرمایهگذاریهای کلان انرژی بوده و در کنار آن تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین نیز شرایط سختی را برای تولید انرژی، بهویژه نیروگاههای آبی، رقم زده است.
ربیعی ادامه داد: یکی دیگر از عوامل، سیاستهای نادرست در حوزه انرژی بوده که به جای اصلاح منطق مصرف و قیمتگذاری، امتیازات اجتماعی به صنایع و خانوارها داده شده است. این موضوع باعث شکلگیری الگوهای غلط مصرف شده و امروز ناترازی را تشدید کرده است.
او با تأکید بر ضرورت تغییر فرهنگ مصرف، خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها رعایت الگوی بهینه امری بدیهی است، اما در کشور ما هنوز عادات نادرستی وجود دارد که باید با آموزش و گفتمانسازی اصلاح شود.
ربیعی تصریح کرد: راهکار اساسی، افزایش منابع تولید برق از طریق تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر و در عین حال گفتوگوی صادقانه با مردم درباره محدودیتهاست. باید جرأت کنیم با جامعه در مورد واقعیتهای تلخ کمآبی و انرژی سخن بگوییم.
وی در واکنش به اظهارات اخیر رژیم صهیونیستی درباره تأمین برق ایران نیز گفت: این نوع ادعاها بیشتر شبیه یک طنز تلخ و عملیات روانی است. اگر این رژیم واقعاً دغدغه انسانیت داشت، به جای ارسال گلوله برای کشتار مردم فلسطین، یک بطری آب به دست کودکان میداد.