وی افزود: تحریم‌ها مانع بزرگی در توسعه سرمایه‌گذاری‌های کلان انرژی بوده و در کنار آن تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین نیز شرایط سختی را برای تولید انرژی، به‌ویژه نیروگاه‌های آبی، رقم زده است.

ربیعی ادامه داد: یکی دیگر از عوامل، سیاست‌های نادرست در حوزه انرژی بوده که به جای اصلاح منطق مصرف و قیمت‌گذاری، امتیازات اجتماعی به صنایع و خانوارها داده شده است. این موضوع باعث شکل‌گیری الگوهای غلط مصرف شده و امروز ناترازی را تشدید کرده است.

او با تأکید بر ضرورت تغییر فرهنگ مصرف، خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها رعایت الگوی بهینه امری بدیهی است، اما در کشور ما هنوز عادات نادرستی وجود دارد که باید با آموزش و گفتمان‌سازی اصلاح شود.

ربیعی تصریح کرد: راهکار اساسی، افزایش منابع تولید برق از طریق تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر و در عین حال گفت‌وگوی صادقانه با مردم درباره محدودیت‌هاست. باید جرأت کنیم با جامعه در مورد واقعیت‌های تلخ کم‌آبی و انرژی سخن بگوییم.

وی در واکنش به اظهارات اخیر رژیم صهیونیستی درباره تأمین برق ایران نیز گفت: این نوع ادعاها بیشتر شبیه یک طنز تلخ و عملیات روانی است. اگر این رژیم واقعاً دغدغه انسانیت داشت، به جای ارسال گلوله برای کشتار مردم فلسطین، یک بطری آب به دست کودکان می‌داد.