به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در مراسم امضای تفاهم نامه پویش زنگ جهاد (جمع آوری مدارس سنگی و احداث مدارس ایمن در مناطق محروم و صعب‌العبور کشور) بین آموزش و پرورش و سازمان بسیج سازندگی با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش و سردار زهرایی گفت: رهبر انقلاب در بیانات شان به دو راهبرد اشاره کرده‌اند و این دو راهبرد را دین و دانش معرفی کردند وزارت آموزش و پرورش یکی از دستگاهای محقق کننده این دو راهبرد است.

وی ادامه داد: ورود به مرحله تمدن سازی و تحقق ایران قوی با قید همین دو راهبرد محقق می شود ما به عنوان بسیج ملت ایران در کنار آموزش و پرورش هستیم تا به ساخت مدارس در مناطقی که نیاز به مدرسه داریم کمک کنیم و ۴۷۶ واحد به تعداد ۲۰۲۸ کلاس ساخته خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: این جلسات در زمان حضور شهید سلامی تشکیل شد سردار سلامی مشفقانه استقبال کرده و تاکید کرد که این کار انجام شود و ما بی‌صبرانه منتظر شروع این کار بودیم.

سردار سلیمانی گفت: تعدادی از آموزشگاه‌ها در برخی از مناطق به بهره‌برداری رسیدند. ما تا پایان کار در خدمت وزارت آموزش و پرورش خواهیم بود.

وی عنوان کرد: ستادهای استانی ان‌شاالله فعال باشند و کار را جهادی دنبال کنند. در سازمان بسیج ماهانه گزارش‌گیری و رصد می‌شود تا موانع راه برطرف شود. از خیرین بزرگوار که در این میدان فعالیت می‌کنند باید تشکر کرد و ان‌شاالله در این مسیر از کمک‌هایشان استفاده خواهد شد. تجربیات بسیج هم گران‌سنگ است هم در همکاری با دولت‌ها هم همکاری با وزارت آموزش و پرورش است.

انتهای پیام/