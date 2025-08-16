خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان بسیج مستضعفین خبر داد؛

ساخت ۴۷۶ مدرسه با ۲۰۲۸ کلاس در جریان تفاهم‌نامه بسیج و آموزش و پرورش

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: ما به عنوان بسیج ملت ایران در کنار آموزش و پرورش هستیم تا به ساخت مدارس در مناطقی که نیاز به مدرسه داریم کمک کنیم و ۴۷۶ واحد به تعداد ۲۰۲۸ کلاس ساخته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در مراسم امضای تفاهم نامه پویش زنگ جهاد (جمع آوری مدارس سنگی و احداث مدارس ایمن در مناطق محروم و صعب‌العبور کشور) بین آموزش و پرورش و سازمان بسیج سازندگی با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش و سردار زهرایی گفت: رهبر انقلاب در بیانات شان به دو راهبرد اشاره کرده‌اند و این دو راهبرد را دین و دانش معرفی کردند وزارت آموزش و پرورش یکی از دستگاهای محقق کننده این دو راهبرد است.

وی ادامه داد: ورود به مرحله تمدن سازی و تحقق ایران قوی با قید همین دو راهبرد محقق می شود ما به عنوان بسیج ملت ایران در کنار آموزش و پرورش هستیم تا به ساخت مدارس در مناطقی که نیاز به مدرسه داریم کمک کنیم و ۴۷۶ واحد به تعداد ۲۰۲۸ کلاس ساخته خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: این جلسات در زمان حضور شهید سلامی تشکیل شد سردار سلامی مشفقانه استقبال کرده و تاکید کرد که این کار انجام شود و ما بی‌صبرانه منتظر شروع این کار بودیم.

سردار سلیمانی گفت: تعدادی از آموزشگاه‌ها در برخی از مناطق به بهره‌برداری رسیدند. ما تا پایان کار در خدمت وزارت آموزش و پرورش خواهیم بود.

وی عنوان کرد: ستادهای استانی ان‌شاالله فعال باشند و کار را جهادی دنبال کنند. در سازمان بسیج ماهانه گزارش‌گیری و رصد می‌شود تا موانع راه برطرف شود. از خیرین بزرگوار که در این میدان فعالیت می‌کنند باید تشکر کرد و ان‌شاالله در این مسیر از کمک‌هایشان استفاده خواهد شد. تجربیات بسیج هم گران‌سنگ است هم در همکاری با دولت‌ها   هم همکاری با وزارت آموزش و پرورش است.

