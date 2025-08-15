پیام عراقچی پس از حضور در مراسم اربعین

عراقچی در ادامه نوشت: ما اماکن مقدس عراق را «عتبات عالیات» می‌نامیم؛ نه فقط به این دلیل که آنها دروازه‌هایی به جهان آخرت هستند، بلکه از آن جهت که به ما نشان می‌دهند چگونه همدلی و هم‌صدایی دلگرم‌کننده‌ای که مرزهای ملیت، قومیت، جنسیت، فرقه و مذهب را درمی‌نوردد، در این جهان کاملاً ممکن است.

وزیر خارجه ایران با بیان اینکه «نبرد امام حسین (ع) ایستادگی در مقابل ظلم و ستم بود، نه مبارزه‌ای برای کسب قدرت دنیوی یا منافع شخصی»، تاکید کرد: جانفشانی و ازخودگذشتگی بی‌امان او درس‌های جاودانه‌ای را در خود دارد که هر مسلمانی باید به آن‌ها گوش جان بسپارد — به ویژه در زمان مواجهه با دشمنانی که قدرت و پایداری شما را زیر سوال می‌برند.