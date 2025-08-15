اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره دسترسی سکوهای فضای مجازی به سامانه‌های سازمان ثبت اسناد گفت: ما طبق قانون، مکلف به انجام این امر هستیم همچنین، این آمادگی را به صورت کامل داریم تا تمامی سکوهایی که شرایط امنیتی تعیین‌شده از سوی وزارت ارتباطات را رعایت می‌کنند را به سامانه‌های‌مان متصل کنیم. هر سکویی که این موارد را رعایت کند، قطعاً در کمترین زمان ممکن به خدمات ما دسترسی خواهد داشت و هیچ محدودیتی برای این کار وجود ندارد.

وی ادامه داد: در اواخر اردیبهشت ماه، جلساتی با سکوهایی که مرتبط با املاک و زمین بودند، برگزار شد و مسائل مربوط به این موضوع برای آن‌ها توضیح داده شد. هر سکویی که درخواست داده و شرایط امنیتی را رعایت کند و همچنین مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه و وزارت ارتباطات این آمادگی را تأیید کنند، حتماً به این سرویس‌ها دسترسی خواهند داشت.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره قانون ثبت اسناد غیرمنقول گفت: این قانون مستلزم تصویب ۱۴ آیین نامه بوده است که باید ۶ آیین نامه به تصویب قوه قضائیه و ۸ آیین نامه به تصویب هیئت وزیران برسد. از ۶ آیین‌نامه مربوط به قوه قضاییه، ۵ آیین‌نامه مصوب و ابلاغ شده و از آیین نامه‌هایی که باید به تصویب هیات وزیران برسد دو آیین نامه مهم آن تصویب و ابلاغ شده و ما منتظر تصویب باقی‌مانده آن هستیم.

قویدل گفت: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تاکنون، بیش از ۵ میلیون و سیصد هزار سند مالکیت (حدنگار سبز رنگ) صادر شده است که تمامی این اسناد مشمول این قانون هستند و معاملات آن‌ها باید به صورت رسمی انجام شود. سامانه ثبت الکترونیک ما که به‌روزرسانی شده بود، کاملاً آماده است و در دفاتر اسناد رسمی مورد استفاده قرار گرفته است.

وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی با توجه به سرویس‌هایی که ارائه کرده‌اند و سرویس‌هایی که از طرف سازمان ثبت اسناد ارائه کرده‌ایم، به‌صورت برخط و آنلاین با دفاتر اسناد رسمی ما مرتبط هستند و استعلام‌ها از طرف دفاتر اسناد رسمی از این سازمان‌ها انجام می‌شود. این امر باعث کاهش زمان تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی شده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد گفت: در حال حاضر، خوشبختانه این قانون به خوبی اجرا شده و بیش از ۸۰ درصد آن محقق گردیده است. مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که اگر قصد دارند ملکی را معامله کنند که دارای سند مالکیت حدنگار سبز رنگ هستند، حتماً باید معامله آن‌ها به صورت رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.

