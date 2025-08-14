به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

"آیا اگر نتانیاهو خودش اعتراف کند باز هم یهودی‌ستیزی است؟"

نتانیاهو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اسرائیل گفته است که در یک «مأموریت تاریخی و معنوی» به سر می‌برد و علاقه زیادی به دیدگاه «اسرائیل بزرگ» دارد که شامل مناطق متعلق به دولت آینده فلسطین و احیاناً بخش‌هایی از اردن و مصر می‌شود.

گفتنی است که رسانه‌های غربی معمولاً هر کسی را که به ایده «اسرائیل بزرگ» صهیونیست‌ها اشاره کند متهم به «یهودی‌ستیزی» می‌کنند.

