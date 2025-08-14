یوسفی در گفتوگو با ایلنا:
رئیسجمهور شخصا به تصویب بسته حمایتی از اقشار آسیبدیده از جنگ تحمیلی ورود کند
یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به لطف خدا این کشور را خواهیم ساخت و در بازسازیهای مربوط به جنگ دوازده روزه یک حماسه خلق خواهیم کرد، اما هیئت وزیران هر چه زودتر مصوبه بسته معیشتی و حمایتی بگذارد و به اجرا درآورد، آقای پزشکیان شخصا به موضوع ورود کند.
مجتبی یوسفی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره پیگیری وضعیت مستاجرانی که در جنگ تحمیلی دوازده روزه از سوی رژیم صهیونیستی دچار آسیب شدهاند، گفت: جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، توسط بیش از ۱۳ کشور دنیا و با سردمداری ایالات متحده و رژیم صهیونیستی صورت گرفت؛ در این جنگ ناتو با ما جنگید و ما خودمان از خودمان دفاع کردیم هیچ کسی به ما کمک نکرد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم با همبستگی و همدلی با مدیریت مقام معظم رهبری پای کار بودند و کار را تمام کردند چراکه ایران متعلق به همه ایرانیان است.
وی با بیان این که در این مدت مردم و سران قوا در کنار اقشار مختلف جامعه پای کار بودند، عنوان کرد: اما یک سوالی مطرح میشود چرا بعد از جنگ قیمت کالاها افزایش یافت؟ چرا برق قطع میشود؟ از سومدیریت است دیگر .
رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی یادآور شد: در زمان جنگ و بعد از جنگ در ۲ مرحله به بازدید از منازل مردم رفتیم. رژیم غاصب و کودککش و دشمن ملتها، در خیابانها و در خانهها که پادگان نیست مردم را به شهادت رساند و دانشمندان ما را به جرم دانشمند بودن ترور و شهید کرد.
وی افزود: از نیروهای امداد و نجات، کادر درمان، آتشنشانی، هلال احمر، اورژانس و شهرداری و بنیاد مسکن تشکر کنم. کار بازسازی بعد از آوار برداری آغاز میشود و بنیاد مسکن در این زمینه کار جهادی انجام داد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بازسازی یک فرآیند زمانبر و از نظر فنی پیچیده است. باید میزان خسارتها، مقاومسازی تخریبهایی که صورت گرفته، به دقت بررسی شود تا مشخص شود کدام واحدها باید تخریب و نوسازی شوند و کدامها نیاز به بازسازی سطحی دارند. بنیاد مسکن به برکت حضرت امام یک نهاد انقلابی است که تجربه زیادی را در سیلها و زلزلهها دارد و همیشه در این چهل و چند سال پای کار بوده است و این کار را انجام داد.
وی یادآور شد: همچنین قرار بود که در هیئت دولت، مصوبهای برای یک بسته حمایتی و معیشتی به تصویب برسد، زیرا بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ واحد تجاری دچار مشکل شدهاند و معیشتشان به مشکل برخورده است. مهدکودکی را این رژیم دشمن کودکان مورد آسیب قرار داد که حدود ۲ ماه است کسب و کار کسانی که در آنجا کار میکردند با مشکل روبهرو شده است. یا کسانی که خودرویشان آسیب دیده است، برای اینها باید تصمیمی گرفته شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: شهرداری تهران علیرغم اینکه وظیفه نداشت آمد در اسکان موقت هتلها را کرایه کرد و بنا شد اقدامات لازم را انجام دهد. اما در کمکهای بلاعوض، تسهیلات یارانهای و قرضالحسنه برای جبران خسارتها اجازه بدهید بگویم متأسفانه، این مصوبه از سوی دولت هنوز به سرانجام نرسیده است.
وی ادامه داد: در شهر تهران شهرداری اقداماتی انجام داده، اما در استانهای دیگر هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما به لطف خدا این کشور را خواهیم ساخت و در بازسازیهای مربوط به جنگ دوازده روزه یک حماسه خلق خواهیم کرد، گفت: لازم است هیئت وزیران هر چه زودتر این مصوبه حمایتی را تصویب کند و بسته معیشتی و حمایتی را به اجرا درآورد.
وی با اشاره به بحث مستأجران آسیب دیده از جنگ تحمیلی دوازده روزه بیان کرد: بحث مستأجرین هم مطرح است؛ بنا شد برای هر کسی که ساکن بوده هم خسارتها جبران شود، اما در بحث واحدهای مسکونی مالک در خود واحد حق دارد و باید بازسازیهای انجام شود و شهرداری تهران این کار را آغاز کرده است. اما من نگران استانهای دیگر و معیشت اصناف و اقشار مختلف و املاک تجاری در تهران هستم که اکنون معیشتشان به خطر افتاده است.
وی تاکید کرد: جبران خسارت مردم در حوزه اموالشان، همچون خودرو و لوازم خانگی نیازمند مصوبه هیئت دولت است. انتظار داریم آقای پزشکیان شخصاً در این زمینه ورود کند.