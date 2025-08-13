آیت الله کعبی:
ملت ایران جواب دندانشکنی به نتانیاهوی جانی خواهد داد
نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: ایران عاشورایی تا ابد پیروز است و هرگز تسلیم و اسیر ترامپ و نتانیاهو و صهیونی های جنایتکار و مکار نمی شود و ملت ایران جواب دندانشکنی به نتانیاهوی جانی خواهد داد.
به گزارش ایلنا، آیت الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به سخنان بی محتوای نتانیاهو بیانیه ای صادر کرد:
۱- نتانیاهوی شیطان خبیث دریافته است که اراده ملت بزرگ ایران شکست ناپذیر است. حملات ددمنشانه صهیونی با اتحاد تاریخی وتمدنی ملت ایران شکست و مجبور به توقف تجاوز شد. الان یأس و بدبینی و دو قطبی و اختلاف و تردید و تزلزل در اراده ملت ایران را نشانه گرفته اند.
۲- ایران قوی باید پیام وحدت و اقتدار و همت و ایمان و امید و دین و دانش و بصیرت و مقاومت و کارآمدی به دشمن مخابره کند.
۳- ماندگاری جمهوری اسلامی و استحکام درونی و بازیابی هویت اجتماعی و استقلال طلبی و بیگانه ستیزی ترویج شود.
۴- حوزویان و روحانیت در خط مقدم بلاغ مبین لازم است اتحاد ملی را صیانت کنند و مکر و فریب جبهه جهانی طاغوت و خباثت صهیونی ها و دشمنی آنان با اسلام و ایران را برملا کنند.
۵- پیشرفت های ایران در عرصه علم و فن آوری بویژه فناوری آبهای عمیق و به خصوص پتروپالایش ها و اقتصاد دانش بنیان و بهره مندی از چرخه آب صنعتی و تبدیل فاضلاب به آب شیرین و دشمنی اسرائیل با پیشرفت علم و فن آوری به دلیل تجاوز و به شهادت رساندن دانشمندان ایرانی نیز مورد تاکید قرار گیرد.
ایران خدایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی و ایران حسین علیه السلام تا ابد پیروز است و هرگز تسلیم و اسیر دشمنان اسلام و ایران، ترامپ و نتانیاهو و صهیونی های جنایتکار و مکار نمی شود. ملت ایران جواب دندانشکنی به نتانیاهوی جانی خواهد داد.