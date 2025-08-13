به گزارش ایلنا، آیت الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به سخنان بی محتوای نتانیاهو بیانیه ای صادر کرد:

۱- نتانیاهوی شیطان خبیث دریافته است که اراده ملت بزرگ ایران شکست ناپذیر است. حملات ددمنشانه صهیونی با اتحاد تاریخی وتمدنی ملت ایران شکست و مجبور به توقف تجاوز شد. الان یأس و بدبینی و دو قطبی و اختلاف و تردید و تزلزل در اراده ملت ایران را نشانه گرفته اند.

۲- ایران قوی باید پیام وحدت و اقتدار و همت و ایمان و امید و دین و دانش و بصیرت و مقاومت و کارآمدی به دشمن مخابره کند.

۳- ماندگاری جمهوری اسلامی و استحکام درونی و بازیابی هویت اجتماعی و استقلال طلبی و بیگانه ستیزی ترویج شود.

۴- حوزویان و روحانیت در خط مقدم بلاغ مبین لازم است اتحاد ملی را صیانت کنند و مکر و فریب جبهه جهانی طاغوت و خباثت صهیونی ها و دشمنی آنان با اسلام و ایران را برملا کنند.

۵- پیشرفت های ایران در عرصه علم و فن آوری بویژه فناوری آبهای عمیق و به خصوص پتروپالایش ها و اقتصاد دانش بنیان و بهره مندی از چرخه آب صنعتی و تبدیل فاضلاب به آب شیرین و دشمنی اسرائیل با پیشرفت علم و فن آوری به دلیل تجاوز و به شهادت رساندن دانشمندان ایرانی نیز مورد تاکید قرار گیرد.

ایران خدایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی و ایران حسین علیه السلام تا ابد پیروز است و هرگز تسلیم و اسیر دشمنان اسلام و ایران، ترامپ و نتانیاهو و صهیونی های جنایتکار و مکار نمی شود. ملت ایران جواب دندان‌شکنی به نتانیاهوی جانی خواهد داد.

