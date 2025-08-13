به گزارش ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ظهر امروز (چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴) در نشست خبری مشترک با رئیس مجلس لبنان، در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره اهداف سفرش با تأکید بر اینکه «قدرت ایران برآمده از انسجام مردم و یک انقلاب مردمی عمیق است»، گفت: ما هرگز به دوستانمان به عنوان ابزار نگاه نمی‌کنیم و معتقدیم مقاومت از شعور عمیق و فکر وسیع برخوردار است و نیازمند راهنمایی دیگری نیست.

وی با اشاره به طرح‌هایی که از سوی برخی کشورها برای لبنان در نظر گرفته می‌شود، افزود: کشورهای بیرون از لبنان نباید به لبنان دستور دهند. ملت لبنان ملت رشیدی است و خودش می‌تواند تصمیم بگیرد و هر تصمیمی که دولت لبنان با همفکری مقاومت بگیرد، مورد احترام ماست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره پیام این سفر تصریح کرد: پیام ما یک نکته اساسی دارد، آن چیزی که برای ما مهم است این است که دولت‌های منطقه مستقل و قوی باشند. لبنان احتیاج به دستور از آن سوی آب ندارد. هر کشوری حق دارد برای آینده خود تصمیم بگیرد. ما طرحی برای لبنان نیاورده‌ایم، آمریکایی‌ها طرح آورده‌اند. ما دخالتی در تصمیم‌گیری شما نداریم.

وی با طرح این پرسش که چه کسی به کشور شما حمله کرد؟ آیا غیر از اسرائیل؟ خاطرنشان کرد: مراقب باشید اسرائیل آنچه را از طریق جنگ نتوانست به دست آورد، از طریق دیگری به شما تحمیل نکند؛ مراقب باشید جای دوست و دشمن را عوضی نگیرید.

لاریجانی با هشدار نسبت به کارشکنی‌های دشمنان ملت‌های ایران و لبنان تأکید کرد: می‌خواهند با تبلیغات جای دوست و دشمن را عوض کنند. دشمن شما اسرائیل است که به شما حمله کرد و دوست شما کسی است که در برابر اسرائیل مقاومت کرد، پس قدرش را بدانید.

او با بیان اینکه محور مقاومت بر اساس دستور بیگانگان به وجود نیامده است»، افزود: «مقاومت سرمایه ملی لبنان و سایر کشورهای اسلامی است. اگر به تاریخ مقاومت نگاه کنید، می‌بینید مقاومت همیشه در مقابل جریان بیگانگان به وجود آمده است. در لبنان وقتی اسرائیل بیروت را گرفت، حزب‌الله تشکیل شد؛ وقتی عراق توسط آمریکا اشغال شد جریان مقاومت ایجاد شد؛ در یمن وقتی بمباران شد، مقاومت به وجود آمد.

در پاسخ به پرسشی درباره کمک نظامی احتمالی ایران به لبنان، لاریجانی گفت: اگر دولت لبنان از نظر نظامی از ما کمک بخواهد، کمک خواهیم کرد.

وی با تأکید بر اینکه ایران هیچ قصدی برای دخالت در امور کشورها ندارد، اظهار داشت: دولت لبنان با طوایف مختلف صحبت کند و به نتیجه برسد. کسی در امور لبنان دخالت می‌کند که از هزاران کیلومتر به شما طرح و زمان‌بندی برای اقدام می‌دهد، ما طرحی به شما ندادیم.

