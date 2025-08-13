خبرگزاری کار ایران
بازدید معاون سازمان بازرسی کل کشور از بانک سپه

معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در بازدید از بانک سپه، بر ضرورت تجدیدنظر در ساختار حفاظتی و امنیتی این بانک برای تأمین تجهیزات مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، محمدمهدی بلندیان معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در رأس هیئتی از بانک سپه بازدید کرد.

وی در نشست مشترک با آیت‌اله ابراهیمی مدیرعامل و تعدادی از اعضا هیئت مدیره بانک و جمعی از مدیران آن، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی (ع)، بانک سپه را نهادی با قدمت یک قرن و پیشگام در خدمت‌رسانی به نیرو‌های مسلح دانست.

بلندیان با اشاره به اهمیت این بانک به عنوان نخستین بانک ایرانی و نقش آن در خدمت‌رسانی به خانواده بزرگ نیرو‌های مسلح و مردم، بر ضرورت تجدیدنظر در ساختار حفاظتی و امنیتی این بانک برای تأمین تجهیزات مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات تأکید کرد.

معاون سازمان بازرسی کل کشور هدف از این بازدید را اعلام آمادگی معاونت سیاسی و قضایی سازمان برای کمک به حل مشکل نیرو‌های مسلح در بانک سپه عنوان کرد و افزود: سازمان بازرسی کل کشور در کنار مدیران و کارکنان بانک سپه و با نگاه تعاملی و صیانتی درصدد است؛ با پیشگیری و هدایت صحیح امور، از بروز مشکلات جلوگیری کند.

در ابتدای این نشست مدیرعامل بانک سپه گزارشی از ابعاد حملات سایبری اخیر و روند بازگشت بانک به شرایط عادی ارائه کرد و از همکاری بانک مرکزی و ظرفیت‌های داخلی در این مسیر قدردانی کرد.

وی همچنین گزارشی از فرآیند ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیرو‌های مسلح در بانک سپه ارائه داد.

 

