بازدید معاون سازمان بازرسی کل کشور از بانک سپه
معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در بازدید از بانک سپه، بر ضرورت تجدیدنظر در ساختار حفاظتی و امنیتی این بانک برای تأمین تجهیزات مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، محمدمهدی بلندیان معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در رأس هیئتی از بانک سپه بازدید کرد.
وی در نشست مشترک با آیتاله ابراهیمی مدیرعامل و تعدادی از اعضا هیئت مدیره بانک و جمعی از مدیران آن، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی (ع)، بانک سپه را نهادی با قدمت یک قرن و پیشگام در خدمترسانی به نیروهای مسلح دانست.
بلندیان با اشاره به اهمیت این بانک به عنوان نخستین بانک ایرانی و نقش آن در خدمترسانی به خانواده بزرگ نیروهای مسلح و مردم، بر ضرورت تجدیدنظر در ساختار حفاظتی و امنیتی این بانک برای تأمین تجهیزات مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات تأکید کرد.
معاون سازمان بازرسی کل کشور هدف از این بازدید را اعلام آمادگی معاونت سیاسی و قضایی سازمان برای کمک به حل مشکل نیروهای مسلح در بانک سپه عنوان کرد و افزود: سازمان بازرسی کل کشور در کنار مدیران و کارکنان بانک سپه و با نگاه تعاملی و صیانتی درصدد است؛ با پیشگیری و هدایت صحیح امور، از بروز مشکلات جلوگیری کند.
در ابتدای این نشست مدیرعامل بانک سپه گزارشی از ابعاد حملات سایبری اخیر و روند بازگشت بانک به شرایط عادی ارائه کرد و از همکاری بانک مرکزی و ظرفیتهای داخلی در این مسیر قدردانی کرد.
وی همچنین گزارشی از فرآیند ادغام بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری نیروهای مسلح در بانک سپه ارائه داد.