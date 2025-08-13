پاسخ پزشکیان به یاوه گویی نتانیاهو درباره مشکل کاهش منابع آبی ایران

نتانیاهو در حالی در یک ویدئو خطاب به مردم ایران اسرائیل را متخصص مقابله با خشکسالی معرفی کرد که به‌تازگی یک فرمان «خشکسالی» توسط اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل امضا شده که نشان می‌دهد شهرک‌های اشغالی هم با چالش‌های جدی آب‌وهوایی روبه‌رو هستند. این تصمیم که با همکاری وزارت کشاورزی اتخاذ شده به دنبال میزان کم بارش در زمستان گذشته و موج‌های شدید گرما صورت گرفته است.