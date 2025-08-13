به گزارش ایلنا، در نشست نمایندگان آذربایجان شرقی با معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، ضمن بررسی مسائل پروژه انتقال آب ارس،مقرر شد مجوزهای لازم ظرف روزهای آینده صادر شود.

روح‌اله متفکرآزاد، نماینده تبریز،آذرشهر و اسکو در مجلس، این طرح را مهم‌ترین پروژه انتقال آب شرب استان دانست و از تعیین منابع مالی آن خبر داد.

این جلسه در ادامه نشست هفته گذشته با وزیر نیرو برگزار شد و به گفته متفکرآزاد،پیگیری مستمر نمایندگان و هماهنگی دستگاه‌ها روند اجرای پروژه را تسریع خواهد کرد.

