خبرگزاری کار ایران
هنر زبانی جهانی برای ارتباط و دوستی میان ملت‌ها است

وزیر امور خارجه در پیامی به حضورش در جلسه هیئت امنای دانشگاه هنر تهران اشاره کرد و نوشت: هنر زبانی جهانی است که پیوندهای انسانی را از طریق دیپلماسی فرهنگی تقویت می‌کند.

به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در پیامی به حضورش در جلسه هیئت امنای دانشگاه هنر تهران اشاره کرد و نوشت: «امروز سه شنبه ۲۱ مرداد به همراه دکتر سیمایی صراف، وزیر محترم، علوم تحقیقات و فناوری در جلسه هیئت امنا دانشگاه هنر تهران حضور یافتم.

هنر زبانی جهانی برای ارتباط و دوستی میان ملت‌ها است. برای ما ایرانیان هنر آئینه فرهنگ و تمدن کهن ما و زمینه ساز تقویت پیوندهای عمیق انسانی از طریق دیپلماسی فرهنگی و هنری است.

قرارگیری ساختمان‌های وزارت امور خارجه در قلب مجموعه‌های تاریخی شهر تهران و در کنار بناهای تاریخی، دانشگاه هنر جلوهای باشکوه از معماری و هنر ایرانی در تاریخ معاصر است که با تلفیق زیبایی شناسی سنتی و کارکرد دیپلماتیک هویت فرهنگی غنی ایران را در عرصه جهانی به نمایش می‌گذارد.»

