عراقچی:
هنر زبانی جهانی برای ارتباط و دوستی میان ملتها است
به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در پیامی به حضورش در جلسه هیئت امنای دانشگاه هنر تهران اشاره کرد و نوشت: «امروز سه شنبه ۲۱ مرداد به همراه دکتر سیمایی صراف، وزیر محترم، علوم تحقیقات و فناوری در جلسه هیئت امنا دانشگاه هنر تهران حضور یافتم.
هنر زبانی جهانی برای ارتباط و دوستی میان ملتها است. برای ما ایرانیان هنر آئینه فرهنگ و تمدن کهن ما و زمینه ساز تقویت پیوندهای عمیق انسانی از طریق دیپلماسی فرهنگی و هنری است.
قرارگیری ساختمانهای وزارت امور خارجه در قلب مجموعههای تاریخی شهر تهران و در کنار بناهای تاریخی، دانشگاه هنر جلوهای باشکوه از معماری و هنر ایرانی در تاریخ معاصر است که با تلفیق زیبایی شناسی سنتی و کارکرد دیپلماتیک هویت فرهنگی غنی ایران را در عرصه جهانی به نمایش میگذارد.»