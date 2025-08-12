وزیر اطلاعات:
دشمن بهدنبال انتشار اخبار جعلی و نادرست است
وزیر اطلاعات درباره نقش مردم در تأمین امنیت ملی گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه حدود ۷میلیون گزارش مردمی داشتیم که مربوط به تماسهای مردمی و پیامهای مجازی با همه نهادهای امنیتی بود.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین «سید اسماعیل خطیب» وزیر اطلاعات ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا بهویژه شهدای رسانه، با اشاره به شگفتیهای دفاع مقدس ۱۲ روزه که تاریخساز شد، گفت: شکست رژیم صهیونیستی و آمریکا یکی از این شگفتانهها بود که نیروهای مسلح ایران با سیلی محکمی که به رژیم صهیونیستی و آمریکا زدند، ادعاهای دروغین آنها را باطل کردند.
وزیر اطلاعات، وحدت بینظیر مردم را دیگر شگفتانه دفاع مقدس ۱۲ روزه برشمرد و افزود: دشمن برای براندازی نظام اسلامی برنامهریزی کرده بود، اما وحدت مردم و حمایت آنان از نظام، توطئههای دشمن را ناکام گذاشت.
حجتالاسلاموالمسلمین خطیب گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی با فرماندهی هوشمندانه و شجاعانه و با انتصابات و تصمیمات حکیمانه، جنگ را بهگونهای هدایت کردند که دنیا به قدرت ایران اعتراف کرد.
وی امنیت پایدار داخلی را از دیگر دستاوردهای دفاع مقدس ۱۲ روزه دانست و عنوان کرد: با وجود تجاوز دشمن، کشور در آرامش کامل بود و این نتیجهی تلاش سربازان گمنام وزارت اطلاعات و دستگاههای امنیتی، نظامی، انتظامی و قضایی بود.
وزیر اطلاعات گفت: در طول این جنگ، رئیس جمهور، دولت و همه دستگاهها بدون وقفه به مردم خدمترسانی کردند و حضور فعال داشتند و مشکلات را بهخوبی مدیریت کردند.
حجتالاسلاموالمسلمین خطیب با تأکید بر پیروزی رسانهای ایران در این جنگ تصریح کرد: برای اولین بار، افکار عمومی جهان را در اختیار گرفتیم و بیش از ۱۰۰ کشور، تجاوز رژیم صهیونیستی را محکوم کردند؛ این یکی دیگر از دستاوردهای دفاع مقدس ۱۲ روزه بود.
وزیر اطلاعات در ادامه با اشاره به جنگ روانی دشمن و مقاومت رسانههای انقلابی گفت: صهیونیستها لحظهبهلحظه تلاش کردند تا با خبرهای دروغ، فضاسازی کنند؛ اما مقاومت خبرنگاران و رسانه ملی، نتیجه را معکوس کرد. حمله به صدا وسیما نهتنها رسانه ملی و اصحاب رسانه را متوقف نکرد، بلکه صدای انقلاب را جهانیتر کرد.
رئیس شورای هماهنگی اطلاعات کشور گفت: این پیروزی ها و شگفتی ها باید سرمشق ما باشد تا چالش های آینده را بهتر مدیریت کنیم، عبرت ها و کاستی هایی داشتیم که باید متحولانه تدبیر کنیم و کاهش دهیم.
وی تأکید کرد: عزیزان رسانهای، چهرههای اثرگذار و کسانی که به ایران علاقه و دلبستگی دارند، بایستی تلاش کنند که در پژواک اخبار و اطلاعاتمان، صدای مردم باشیم.
حجتالاسلاموالمسلمین خطیب متذکر شد: دشمن بهدنبال انتشار اخبار جعلی و نادرست است تا با امکانات فناورانه خویش به آن ضریب بدهد؛ لذا یکی از نکاتی که باید توجه کرد، این است که هر خبر و گزارشی را که تولید میکنیم، مراقب باشیم که در میدان دشمن بازی نکنیم.
وزیر اطلاعات با بیان اینکه رسانه یک میدان وسیع جهانی برای مبارزه است و فناوری در آن نقش دارد، افزود: این میدان مبارزه، پیشرفته و فناورانه است و ابزار وسیعی را در اختیار دارد و باید مراقب باشیم که از بزرگنمایی و انعکاس اخبار نادرست پرهیز کنیم.
وی دقیق بودن اطلاعات میدانی را عاملی مؤثر در مقابله با نفوذ دشمن برشمرد و اضافه کرد: باید مراقب باشیم که پازل دشمن را تکمیل نکنیم و حتماً از فضاسازیهای دشمن پیشگیری کنیم.
حجتالاسلاموالمسلمین خطیب تأکید کرد: باید در رسانه هوشیارانه عمل کنیم؛ چرا که هوشمندی خبرنگاران در میدان نقش تعیینکننده و برجستهای دارد.
وی درباره نقش مردم در تأمین امنیت ملی، بیان کرد: در دفاع مقدس ۱۲ روزه حدود هفت میلیون خبر مردمی داشتیم که این تعداد خبر، مربوط به تماسهای مردمی و پیامهای مجازی با همه نهادهای امنیتی بود؛ این همراهی مردمی، احساس تعهد و مسئولیت و غیرت جای تحسین دارد و همین عوامل، پیروزیهای ما را رقم زد.
حجتالاسلاموالمسلمین خطیب یادآور شد: آنچه که میتواند امنیتزا باشد، اطلاعات مردمپایه و امنیت مردممحور و محلهمحور است که مبتنی بر نقشآفرینی خود مردم است و الحمدالله ما مردم هوشیار، هوشمند و همیشه در صحنهای داریم.
وزیر اطلاعات با اشاره به تلاشهای دستگاههای مختلف کشور، اظهار داشت: امیدواریم که با تلاشهای ارزنده دستگاه دیپلماسی، بتوانند به آرامش کشور کمک کند.
وی درباره تشکیل شورای دفاع، گفت: ما در جنگ نیاز به تشکیلات فرماندهی داریم که بتواند جنگ را در شرایط خاص خودش فرماندهی کند و تشکیل شورای دفاع در کشور به همین جهت بود. همانطور که میدانید شورای عالی امنیت ملی شوراهای فرعی دارد که یکی از آنها شورای دفاع برای اداره امور در زمان جنگ است؛ با تشکیل این شورا، امیدواریم که شاهد ارتقاء و اثر گذارترشدن مجموعههای نظامی باشیم و خردمندی، هوشیاری و انقلابی بودن در راستای آرامش جامعه افزایش یابد.
وزیر اطلاعات با تأکید بر لزوم بازگویی مجاهدت سربازان گمنام امام زمان (عج)، گفت: شما رسانهها باید «مجاهدتهای خاموش» را که درصحنه جنگ تعریف نمیشود، تبیین کنید؛ تلاشهای افرادی که در مرزها امنیت ایجاد کردهاند، نباید مغفول واقع شود. همپیمانان رژیم صهیونیستی در شرایط جنگ میخواستند ورود سرزمینی داشته باشند و بعضی حملات را انجام دهند، اما نتوانستند کاری از پیش بِبرند؛ ما همچنین شاهد گسیل تروریستها و انتقال آنها به سمت ایران بودیم که عامل این اتفاقات رژیم صهیونیستی، استکبار جهانی و کشورهای اروپایی هستند.
وی با اشاره به اقدامات آفندی وزارت اطلاعات گفت: همانگونه که در بیانیه وزارت اطلاعات به بخشهایی از آن اشاره شده، کارهای آفندی متعددی توسط وزارت اطلاعات در داخل رژیم صهیونیستی صورت گرفت؛ رژیمی که امنیت خود را یک دژ پولادین میدانست و این هیمنه شکسته شد.
حجتالاسلاموالمسلمین خطیب خاطرنشان کرد: امید است که اصحاب رسانه به «مجاهدتهای پنهان» صورت گرفته در دستگاههای امنیتی بیشتر بپردازند، که البته تلاشهای رسانهای خوبی در این زمینه انجامشده، اما اقدامات گستردهتری، لازم و ضروری است.