کنعانی:
کشتار ۲۳۷ فعال رسانهای در غزه، تنها یک مورد از کلکسیون جنایات جنگی اسرائیل است
سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت : کشتار ۲۳۷ خبرنگار و فعال رسانهای از آغاز جنگ علیه غزه، تنها یک مورد از کلکسیون جنایات جنگی اسرائیل است.
به گزارش ایلنا، «ناصر کنعانی» در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت :«کشتار ۲۳۷ خبرنگار و فعال رسانهای از آغاز جنگ علیه غزه، تنها یک مورد از کلکسیون جنایات نسلکُشی، کودککُشی، گرسنگیدادن، کوچاندن اجباری، حمله به بیمارستانها، آمبولانسها و دهها مورد دیگر از جنایات جنگی اسرائیل است.»
وی افزود: این رژیم تروریستِ بالفطره توسط کلوپ جهانی تروریستها حمایت میشود!