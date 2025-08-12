به گزارش ایلنا، «ناصر کنعانی» در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت :«کشتار ۲۳۷ خبرنگار و فعال رسانه‌ای از آغاز جنگ علیه غزه، تنها یک مورد از کلکسیون جنایات نسل‌کُشی، کودک‌کُشی، گرسنگی‌دادن، کوچاندن اجباری، حمله به بیمارستانها، آمبولانسها و دهها مورد دیگر از جنایات جنگی اسرائیل است.»

وی افزود: این رژیم تروریستِ بالفطره توسط کلوپ جهانی تروریست‌ها حمایت می‌شود!

انتهای پیام/