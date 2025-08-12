خبرگزاری کار ایران
کنعانی:

کشتار ۲۳۷ فعال رسانه‌ای در غزه، تنها یک مورد از کلکسیون جنایات جنگی اسرائیل است
سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت : کشتار ۲۳۷ خبرنگار و فعال رسانه‌ای از آغاز جنگ علیه غزه، تنها یک مورد از کلکسیون جنایات جنگی اسرائیل است.

به گزارش ایلنا، «ناصر کنعانی» در مطلبی در  شبکه اجتماعی ایکس نوشت :«کشتار ۲۳۷ خبرنگار و فعال رسانه‌ای از آغاز جنگ علیه غزه، تنها یک مورد از کلکسیون جنایات نسل‌کُشی، کودک‌کُشی، گرسنگی‌دادن، کوچاندن اجباری، حمله به بیمارستانها، آمبولانسها و دهها مورد دیگر از جنایات جنگی اسرائیل است.»

وی افزود:  این رژیم تروریستِ بالفطره توسط کلوپ جهانی تروریست‌ها حمایت می‌شود!

قیمت دیزل ژنراتور