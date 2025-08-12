به گزارش ایلنا، رئیس ستادکل نیروهای مسلح در دیدار فرمانده نیروهای دفاع ملی آفریقای جنوبی گفت : شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونی در امتداد سیاست ها و رویکردها ایران و مبتنی بر عدالت خواهی است.

وی افزود: نقض قول آمریکا و رژیم صهیونیستی مسبوق به سابقه است بنابراین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارند در صورت تجاوز مجدد آنها، پاسخ قاطع تری به آنها بدهند.

سرلشکر موسوی تاکید کرد: امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین نیروی ضد تروریست دنیا شناخته می شود و تجربیات ارزشمندی دارد که می تواند آنها را در اختیار آفریقای جنوبی قرار دهد.

فرمانده نیروهای دفاع ملی آفریقای جنوبی نیز در این دیدار تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از مبارزات آزادی خواهانه مردم آفریقای جنوبی علیه آپارتاید حمایت کرده و این حمایت ها، پیوند تاریخی بین دو ملت ایجاد کرده است.

