پیشرفت کشور در گرو توسعه منابع و سرمایه انسانی است

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، منصور تقوی در سیصد و هشتادمین نشست مجمع مدیران منابع انسانی قوای سه گانه ضمن تقدیر از همکاری های سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس بررسی های انجام شده کیفیت عملکرد دستگاه اداری و میزان رضایت مردم از آن دو محور اصلی در این حوزه است؛ عملکرد مناسب در این حوزه موجب رضایت نسبی مردم خواهد شد.

ذبیح الله سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این نشست ضمن تقدیر از وزارت کشور بابت میزبانی این جلسه افزود: مهمترین موضوعات این جلسه سختی مشاغل، کار در محیط های نامتعارف و ماده 27 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است.

در این جلسه مدیران سرمایه انسانی قوای سه گانه، معاونان توسعه مدیریت و مدیران کل اداری مالی و مدیران کل تحول اداری و بودجه استانداری ها به صورت حضوری و وبیناری شرکت داشتند.

انتهای پیام/