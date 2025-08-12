عراقچی در گفت و گو با وزیر امور خارجه ارمنستان مطرح کرد:
در هر تصمیم و اقدامی باید احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها رعایت شود
وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تلفنی گفتگو کردند.
به گزارش ایلنا، آرارات میرزویان وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان، در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، ایشان را از آخرین تحولات اخیر از جمله موافقتنامه صلح با جمهوری آذربایجان و توافقات در خصوص رفع انسداد از مسیرهای حمل و نقل منطقهای، توسعه ارتباطات و گامهای بعدی برای اجرای این توافقات مطلع نمود.
وزیر امور خارجه ارمنستان با تأکید بر اینکه ارمنستان کشور دوست و همسایه ایران است، تصریح کرد که ایروان حفظ روابط دوستانه و مبتنی بر حسن همجواری و منافع متقابل با تهران را در اولویت قرار داده و برای این روابط ارزش زیادی قائل است.
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن استقبال از برقراری صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان و با اشاره به ملاحظات ایران در خصوص مسیرهای ارتباطی و رفع انسداد شبکههای مواصلاتی، تأکید کرد که این مسیر نباید موجب تغییر ژئوپلیتیک منطقه یا قطع دسترسی ایران به سایر مسیرهای مواصلاتی شود.
عراقچی خاطرنشان کرد: در هر تصمیم و اقدامی باید احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها کاملا رعایت شود.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به برخی جوانب و حساسیتهای مترتب بر موضوع، خاطرنشان کرد که رعایت ملاحظات مرتبط با ثبات و امنیت منطقه و کشورهای پیرامونی، از ملزومات هرگونه طرح یا توافق در این زمینه است.
وزیر امور خارجه ارمنستان موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ارمنستان و توجه به حساسیتهای ژئوپلیتیک و صلح و ثبات در منطقه را ارزشمند و مهم دانست.
وی اطمینان داد که ایروان در تصمیمگیری راجع به مسیرهای مواصلاتی، توجه اساسی به صلح و ثبات منطقهای و منافع و مصالح متقابل ایران-ارمنستان دارد.