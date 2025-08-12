خبرگزاری کار ایران
سخنگوی دولت در پاسخ به ایلنا:

استرداد لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی با خرد جمعی صورت گرفت

سخنگوی دولت گفت: استرداد لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی با خرد جمعی صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی در نشست خبری خود در  پاسخ به سوال ایلنا، درباره این‌که شاهد بودیم به محض این که دولت لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی را استرداد کرد، در مجلس طرحی اعلام وصول شد به نام نظم بخشی فضای مجازی که محتوای مشخصی ندارد و برخی معتقدند شاید این طرح دنباله‌رو طرح صیانت باشد، دولت از این طرح خبر دارد، چرا که عنوان می‌شود این طرح در تقابل با دولت برای انجام استرداد است، گفت: ابتدا توضیحی را در خصوص استرداد لایحه بگویم که این کار با خرد جمعی و نظر نخبگان استرداد شد.

وی ادامه داد: مطمئن هستیم که در قاطبه مجلس هم این نگاه نیست نگاه عموم مجلس نگاه عاقلانی است که تمرکز بر حل مسائل فعلی کشور دارند.

سخنگوی دولت یادآور شد: کشور امروز با موضوع ناترازی‌های آب و برق و انرژی و موضوعات دیگر رو به رو است. طبیعتاً ما در این فضا نیاز داریم به اینکه بتوانیم وفاق و اجماع بر سر حل مسائل داشته باشیم.

وی تاکید کرد: لذا نگاه دولت نگاه حل مسئله است و مطمئن هم هستیم که با پیگیری‌های حقوقی که صورت می‌گیرد هر جایی که لازم باشد موضوعات را انشالله حل خواهیم کرد.

 

