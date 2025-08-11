خبرگزاری کار ایران
اسلامی:

متعهد به صیانت از منافع ملی و دستاوردهای علمی هستیم

متعهد به صیانت از منافع ملی و دستاوردهای علمی هستیم
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در پیامی خطاب به ملت ایران اعلام کرد که متخصصان و دانشمندان کشور با تمام توان از دستاوردهای علمی و منافع ملی حفاظت خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، رییس سازمان انرژی اتمی ایران در پیامی خطاب به ملت ایران درباره پاسداری از منافع ملی و دستاوردهای علمی کشور نوشت: به ملت بزرگ ایران اطمینان می‌دهیم که متخصصان و دانشمندان کشور با تمام توان، از ظرفیت‌های علمی و منافع ملی صیانت خواهند کرد.

متن پیام محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم
بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَی الْبَاطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ
(سوره انبیاء، آیه ۱۸)

ملت سرافراز و استوار ایران اسلامی
شجاعت، نجابت و ایستادگی شما مردم عزیز در برابر تجاوزات بزدلانه‌ آمریکای جهان‌خوار، رژیم صهیونیستی و هم‌پیمانان جنایت‌پیشه‌شان، برگ زرینی از بصیرت ملتی را رقم زد که همواره در مسیر حق و حقیقت، با صلابت و استوار گام برداشته است. این دشمنی‌ها نه‌تنها خللی در اراده‌ ملت ما ایجاد نکرد، بلکه وحدت، غیرت و ایمان ایرانیان را در دفاع از تمامیت ارضی، عزت و استقلال میهن اسلامی، بیش از پیش نمایان ساخت.

بی‌تردید، همدلی مردم شریف ایران و عملیات‌های قدرتمند و راهبردی نیروهای مسلح پرافتخار کشور، همراه با جان‌فشانی آنان، از ارکان اساسی پیروزی حق بر باطل بوده و خواهد بود.

مردم عزیز ایران؛
تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکا و تخریب تأسیسات هسته‌ای کشور، در مراکزی صورت گرفته که همگی تحت نظارت کامل و دائمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند. این حملات، پیش از آن‌که تعرض به صنعت بومی جمهوری اسلامی ایران باشد، نقض آشکار نظام حقوقی و قواعد بین‌الملل به‌شمار می‌رود؛ و تأسف‌بارتر آن‌که مدیرکل دست‌نشانده‌ی آژانس، برخلاف قوانین و اساسنامه‌ی این نهاد بین‌المللی، از محکوم‌کردن این اقدام جنایت‌کارانه سر باز زده است.

اکنون، با توکل به خداوند متعال و تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدّظلّه‌العالی)، به ملت بزرگ ایران اطمینان می‌دهیم که متخصصان و دانشمندان کشور با تمام توان، از ظرفیت‌های علمی و منافع ملی صیانت خواهند کرد.

صنعت هسته‌ای، نماد موفق اراده‌ی ملت ایران در دستیابی به استقلال علمی، اقتدار ملی و پیشرفت کشور است.»

 

انتهای پیام/
