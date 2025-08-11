معاون گروسی پس از مذاکره تهران را ترک کرد

به گزارش ایلنا، کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه راجع به سفر امروز معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران گفت: ماسیمو آپارو، معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از گفت‌وگو با هیأت ایرانی مرکب از مدیر کل صلح و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه و مشاور سازمان انرژی اتمی در خصوص نحوه تعامل آژانس و ایران در شرایط جدید، تهران را ترک کرد.