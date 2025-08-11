خبرگزاری کار ایران
لاریجانی:

ایران و عراق مصمم به مقابله با جریان‌های تروریستی هستند

​دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت که ایران، عراق و کشورهای منطقه مصمم هستند تا با رفتارهای نامتعارف برخی جریان‌های تروریستی مقابله کنند.

به گزارش ایلنا، «علی لاریجانی» در گفت‌وگویی که روز دوشنبه و در مسیر پرواز به سمت عراق انجام شده، با اشاره به جزییات دیدارهایش با مقامات عراقی، با بیان اینکه عناصر مزاحم و جریان‌های تروریستی در منطقه سیال هستند، اظهار کرد: وقتی دو کشور مهم ایران و عراق مصمم باشند جلوی رفتارهای نامتعارف برخی جریان‌های تروریستی را بگیرند، نتیجه این کار در کل منطقه می‌تواند به ثبات بینجامد و معتقدم این مساله برای هر دو کشور و منطقه اهمیت دارد.

هم چنین «محمد کاظم آل صادق» سفیر ایران در بغداد، در اظهاراتی، سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به عراق را در شرایط حساس منطقه مهم ارزیابی کرد و گفت: در این سفر ضرورت تبادل دیدگاه ها و هماهنگی ها مطرح است. 

شایان ذکر است، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در جریان سفر خود به بغداد، با نخست‌وزیر، رییس جمهور، رییس پارلمان‌، مشاور امنیت ملی و برخی از سران احزاب عراقی دیدار کرد. 

