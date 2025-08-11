به گزارش ایلنا، «علی لاریجانی» در گفت‌وگویی که روز دوشنبه و در مسیر پرواز به سمت عراق انجام شده، با اشاره به جزییات دیدارهایش با مقامات عراقی، با بیان اینکه عناصر مزاحم و جریان‌های تروریستی در منطقه سیال هستند، اظهار کرد: وقتی دو کشور مهم ایران و عراق مصمم باشند جلوی رفتارهای نامتعارف برخی جریان‌های تروریستی را بگیرند، نتیجه این کار در کل منطقه می‌تواند به ثبات بینجامد و معتقدم این مساله برای هر دو کشور و منطقه اهمیت دارد.