معاون دفتر رئیس جمهور:
تسلیم شدن در ذات ما نیست
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور در پیامی تاکید کرد که تسلیم شدن در ذات ما نیست. ما هم طالب صلحیم و هم دفاع را خوب بلدیم.
به گزارش ایلنا، متن پیام مهدی طباطبایی در پیامرسان ایکس به شرح زیر است: تسلیمشدن در ذات ما نیست، مذاکره و گفتگو هم به معنی تسلیم نیست. اگر اقتضای کشور و مصالح عالیه نظام مذاکره باشد، حتما گفتگو و زمانی که هزینه نجنگیدن از جنگیدن بیشتر شود از کشور دفاع میشود. این حرفها تازگی ندارد که برخی چنین برآشفتهاند. ما هم طالب صلحیم، هم دفاع را خوب بلدیم.