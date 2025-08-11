خبرگزاری کار ایران
معاون دفتر رئیس جمهور:

تسلیم شدن در ذات ما نیست

تسلیم شدن در ذات ما نیست
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور در پیامی تاکید کرد که تسلیم شدن در ذات ما نیست. ما هم طالب صلحیم و هم دفاع را خوب بلدیم.

به گزارش ایلنا، متن پیام مهدی طباطبایی در پیامرسان ایکس به شرح زیر است: تسلیم‌شدن در ذات ما نیست، مذاکره و گفتگو هم به معنی تسلیم نیست. اگر اقتضای کشور و مصالح عالیه نظام مذاکره باشد، حتما گفتگو و زمانی که هزینه نجنگیدن از جنگیدن بیشتر شود از کشور دفاع می‌شود. این حرف‌ها تازگی ندارد که برخی چنین برآشفته‌اند. ما هم طالب صلحیم، هم دفاع  را خوب بلدیم.

 

