فضای مجازی ایران مثل بهشت است هر کسی هر کاری کند، کاری با او ندارند

علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اعلام وصول «طرح نظم بخشی فضای مجازی» که در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد،‌ گفت: تا زمانی که چیزی در مجلس نهایی و قانون نشود، نمی‌شود درباره آن قضاوت کرد. ایده‌های مختلفی هم می‌توان مطرح کرد. چیزی که مهم است خروجی مجلس به عنوان قانون است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به دلیل اینکه در این حوزه قانون نهایی نداریم هرکسی می‌تواند در این رابطه چیزی بگوید. همه قبول دارند؛ حتی خود دولت و قوه قضائیه قبول دارند که در حوزه فضای مجازی حالت ولنگاری داریم. مقام معظم رهبری چندین بار در خصوص این مسئله اشاره کردند و ایشان کلمه ولنگاری را به کار بردند.

وی خاطرنشان کرد: ما نمی‌گوییم مدیریت شود که کسی اظهارنظر نکند. آزادی بیان نباید سلب شود، آزادی در حوزه واقعیت و بیان حقیقت باید باشد اما به تعبیر شهید مطهری ما آزادی در حوزه سم‌پاشی بر ذهن مردم هم داریم.

سلیمی ادامه داد: به طور مثال اگر کسی بالای سرچشمه، رودخانه و سد یک شهری برود و بگوید من می‌خواهم در این آب سم بریزم کسی این را می‌پذیرد؟ خیر، این بسیار روشن است. در این قضیه هم همین‌طور است، اما اینکه چرا مسئولین ذی ربط و کسانی که مسئولیت دارند نمی‌خواهند اقدامی کنند این را متوجه نمی‌شویم. من نمی‌گویم همه محتوایی که منتشر می‌شود همه قابل دفاع است، اما اصل قصه غیرقابل خدشه است.

وی با بیان اینکه باید این حالت ولنگاری در فضای مجازی جمع شود، یادآور شد: در همه دنیا هم همین است در بعضی از کشورهای دنیا اگر کسی دروغی در فضای مجازی بنویسد مجازات سختی در انتظار آن شخص است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در ایران هرکس هر چیزی می‌خواهد می‌نویسد کسی هم کاری ندارد. شایعه درست می‌شود، ذهن و روان مردم دچار هجمه سنگینی می‌شود و مردم آسایش روانی ندارند و کسی هم به کسی کار ندارد؛ فضای مجازی ایران مانند بهشت است و هرکس هر کاری می‌کند با او کاری ندارند.

