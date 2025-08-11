خبرگزاری کار ایران
انسداد مسیر تجاری ایران به اروپا به کابوسی برای طراحان آن تبدیل خواهد شد

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: هرگونه تلاش برای انسداد مسیر تجاری و عبوری ایران به روسیه و اروپا از طریق گذرگاه زنگزور، محکوم به شکست است.

به گزارش ایلنا، محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی در خصوص کریدور زنگزور نوشت: هرگونه تلاش برای انسداد مسیر تجاری و عبوری ایران به روسیه و اروپا از طریق گذرگاه زنگزور، محکوم به شکست است.

وی افزود: این اقدام، خوابی است که به کابوسی برای طراحان آن تبدیل خواهد شد.

