روش مولدسازی و مازاد بودن ۴۹ فقره ملک دولتی مشخص شد

به گزارش ایلنا، جلسه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و قیمت پایه و روش مولدسازی ۱۳ فقره ملک و همچنین مازاد بودن ۳۶ فقره ملک بررسی و تصمیم‌گیری شد.

این املاک متعلق به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، در استان‌های کرمانشاه، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، تهران، فارس، قزوین، مرکزی، مازندران، گیلان، لرستان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی قرار دارند.

در ادامه جلسه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت شیوه واگذاری ۲ فقره زمین و ساختمان در اصفهان با بهره‌برداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را تعیین تکلیف کرد.

همچنین در این جلسه وزرای صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری، سخنگوی دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و دبیر هیئت دولت حضور داشتند.