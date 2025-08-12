در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
توضیح وزیر جهاد کشاورزی درباره ادعای کاهش ذخایر استراتژیک به کمتر از ۱۰ روز
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به ادعای کاهش ذخایر استراتژیک کشور به کمتر از ۱۰ روز گفت: اولاً مسئول ذخایر مدعیان نیستند، مسئول ذخایر من هستم. ذخایر ما در حد کفایت وجود دارد. بخش خصوصی عرضه کالا در بازارگاه بهطور موقت متوقف کرده بود که وقتی اطمینان پیدا کردند که تغییر قیمتی نخواهیم داشت اتفاقا شروع به عرضه کردند واِلا موجودی کالا بیش از ذخایر مصوب است.
غلامرضا نوری قزلجه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره نامه ۱۹۰ فعال اقتصادی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره انحصار واردات نهادهها و کالاهای اساسی و اینکه گفته شده ذخایر استراتژیک به کمتر از ۱۰ روز رسیده است، عنوان کرد: اولاً مسئول ذخایر آنها نیستند، مسئول ذخایر من هستم و بنده باید اطلاعات را بدهم.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ذخایر ما در حد کفایت وجود دارد، یک مقدار علاقه به عرضه به دلیل ابهاماتی که در تغییر قیمت به وجود آمده بود، محدود شده بود یعنی بخش خصوصی عرضه کالا در بازارگاه بهطور موقت متوقف کرده بود، آنها هم وقتی اطمینان پیدا کردند که تغییر قیمتی نخواهیم داشت و ارز ترجیحی به مقدار کافی تا پایان سال برنامهریزی شده است، اتفاقا شروع به عرضه کردند واِلا موجودی کالا بیش از ذخایر مصوب است.
وی تاکید کرد: اینکه میگویند انحصار ایجاد شده است را باید اثبات کرد، اینطور نمیشود. حتما کمیسیون اصل ۹۰ جلسه میگذارد و همکاران بنده هم از معاونتهای مربوطه میروند توضیح میدهند و با عدد و رقم به طور شفاف اعلام میکنند که انحصار چیست. همکاران ما توضیح میدهند از وقتی که ما آمدهایم سهم شرکتها افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده و افراد آنجا چگونه فعالیت میکنند.
نوری قزلجه خاطرنشان کرد: از زمانی که ما آمدیم هیچ امضای طلایی نبوده است و هیچ استثنایی در ثبت سفارشات وجود نداشته است. همه در قالب سامانه و مقررات مربوطه صورت گرفته و مطمئن باشید هیچ سهم بازرگانی افزایش پیدا نکرده که کاهش هم پیدا کرده است.
وی درباره علت افزایش نرخ غلات و بازار سیاه آن گفت: وقتی میگوییم غلات بزرگترین غلات گندم است. گندم هم بازار سیاه ندارد و هم قیمتش مشخص است، هم خرید تضمینی آن مشخص است و هم قیمت آرد شفاف است. بخشی هم مربوط به ذرت و جو است که اینها هم در سامانه بازارگاه است و به قیمتهای مصوب عرضه میشود. یک بخش هم برنج است که ۵۰ درصد آن وارداتی است و مشمول قیمتگذاری است.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: بازار سیاهی وجود ندارد و همه تحت سامانه توزیع میشوند. از ۵۰ درصد باقیمانده برنج که مربوط به تولید داخل است، حدود نصف آن ارقام پرمحصولی هستند که با قیمت متعارف عرضه میشوند. نصف آن هم ارقام کیفی مانند هاشمی و طارم هستند که در روزها و هفتههای گذشته قیمتشان غیرمتعارف بالا رفته بود که اکنون با ورود محصول جدید به بازار، کنترل شدهاند.
وی تاکید کرد: هیچ بازار سیاهی در غلات نیست و نیاز به سیاهنمایی ندارد، همه چیز کاملا واضح و روشن است. بدانید وزارت جهاد کشاورزی کاملا شیشهای، شفاف و روشن مدیریت میشود. کسی چیزی نمیتواند پیدا کند، اگر کسی چیزی پیدا کرد خود من مشتری آن هستم.