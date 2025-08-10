فراخوان اژهای برای اصحاب رسانه
رییس قوه قضاییه در ادامه سلسله نشستهای خود با جوامع نخبگانی کشور، به مناسبت روز خبرنگار با جمعی از اصحاب رسانه دیدار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، در مطلع سخنانش در این نشست، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: سلام و درود خداوند بر راویان صدیق و عالم و شجاع کربلا که نهضت حسینی را استمرار بخشیدند و اگر نبودند چه بسا یزیدیان، قلب واقعیت میکردند. بدون تردید، امروز ما در نظام جمهوری اسلامی ایران ادامهدهنده همان نهضت مقدس حسینی هستیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، فراخوانی درخصوص قانون ناظر بر رسانه صادر کرد و گفت: قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ تدوین شده و آخرین اصلاحات عمده صورتگرفته بر روی این قانون، مربوط به سال ۱۳۷۹ است؛ بر همین اساس، از همه اصحاب رسانه میخواهم که حداکثر تا ۱۵ شهریور به ما اعلام کنند که آیا نیاز به اصلاح و بازنگری قانون در حوزه رسانه وجود دارد یا خیر؟ چنانچه پاسخ اهالی رسانه، به این پرسش، مثبت است، قید کنند که در چه حوزههایی باید این اصلاح و بازنگری اِعمال شود، این نظرات از طریق مرکز رسانه قوه قضائیه دریافت می شود.
رئیس عدلیه در ادامه بیان داشت: همچنین از کلیه اصحاب رسانه میخواهیم، حداقل ۵ نقد جدی را که به قوه قضاییه وارد میدانند، ترجیحاً با ذکر راه حل، به مرکز رسانه قوه قضائیه ارائه کنند.
قاضیالقضات تصریح کرد: ایضاً این درخواست را نیز داریم که حداقل ۵ ایراد و اِشکال که به برخی رسانهها وارد است و قوه قضاییه ناگزیر است طبق قانون با آنها برخورد کند را قید کنید. اگر بر روی این نظر اتفاق دارید که تحت هیچ شرایطی نیز نباید با هیچ رسانه ای در هیچ سطحی برخورد شود، آن را قید کنید؛ هر چند بسیار بعید و مُستبعد است که چنین اتفاق نظری در میان شما اهالی رسانه وجود داشته باشد.
محسنی اژهای اظهار کرد: قطعاً ما نمیخواهیم بر تعداد زندانیان افزوده شود؛ قطعاً ما نمیخواهیم که هیچ رسانهای توقیف شود؛ قطعاً ما نمیخواهیم که هیچکدام از فعالان رسانهای حتی یک شب به بازداشتگاه بروند؛ اما همگان توجه کنید که ما در قوه قضائیه، خود را مکلف میدانیم که بیشتر از هر نهاد و دستگاه دیگری، ملتزم به قانون باشیم؛ ما نمیتوانیم مغایر با قانون عمل کنیم؛ ممکن است شما بگویید یک قانون نیاز به اصلاح و بازنگری دارد؛ این امر، بِلااشکال است و چارچوب و قاعده دارد و میتوان طبق قوانین موجود، قانونی را اصلاح و یا تکمیل کرد؛ لکن نمیتوان توقع داشت که قوه قضائیه، عاملِ به عملی مغایر با قانون باشد.
رئیس عدلیه تصریح کرد: شما اصحاب رسانه و نخبگان این حوزه که سلایق و گرایشات مختلف را نمایندگی میکنید به ما بگویید وقتی یک فرد رسانهای، وفق قوانین فعلی، تخلف یا جرمی را مرتکب میشود، ما چگونه با او برخورد کنیم که این برخورد ما، هم منطبق با قانون باشد، هم بازدارنده باشد و هم آسیبزا نباشد.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: چند روز پس از پایان جنگ تحمیلی اخیر، تعدادی از جریانات سیاسی و رسانهای از طُرق مختلف به من اعلام کردند که در راستای تحکیم وفاق و انسجام اجتماعی، آنچه که از آن به عنوان زندانیان سیاسی نام می بردند را آزاد کنید؛ من به هیچ وجه به درخواست آنها بیاعتنایی نکردم و یا پاسخ منفی به آنها ندادم؛ بلکه گفتم فهرست زندانیان مد نظر را اعلام کنید تا ما در مورد آنها به بررسی و مداقه بپردازیم؛ نکته قابل تأمل آنکه تا کنون هیچکدام از آن جریاناتِ درخواستکننده، به من فهرستی ارائه ندادند و برخی از آنها وقتی با مطالبه من مواجه شدند، گفتند که ما برای ارائه فهرستِ زندانیان سیاسی، ملاحظاتی داریم! در خلال جلسه امروز نیز دوتن از آقایان(از نیروهای محوری جبهه اصلاحات) اشاره کردند که خودشان هر چه تأمل و جمعبندی کردند به بیش از ۳ الی ۵ نفر زندانی سیاسی نرسیدند؛ خُب، تاکید من به این آقایان آن است که چرا بصورت علنی این موضوع را اعلام نمیکنید؟! این همه هیاهو و غوغاسالاری علیه نظام ما میشود که فلان تعداد زندانی سیاسی دارد؛ خُب اعلام کنید که خودتان بررسی کردید تعداد زندانیان سیاسی ما به ۵ نفر نیز نمیرسد تا تبلیغاتِ سوء معاندین خنثی شود و رنگ ببازد.
رئیس عدلیه افزود: در اینجا باید تاکید کنم که بعضاً اختلاف برداشتهایی نیز از مفهوم جرم سیاسی و زندانی سیاسی میشود؛ گاهاً همه مجرمان و زندانیان امنیتی را زندانی سیاسی مینامند و بعضاً عکس این قضیه صادق است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنانش در این نشست با تبیین و تشریح اهمیت مقوله رسانه و اهتمام به «قول سدید» در کنشگری رسانهای، گفت: عالم رسانه و روایتگری با مقوله عدالت نیز دارای ارتباط مستقیم است؛ چنانچه در کنشگری رسانهای و روایتگری، حقیقت پنهان شود و قلب واقعیت صورت گیرد، عدالت نیز مخدوش میشود و بالعکس چنانچه فرض ما در کار رسانهای، نشر حقایق و قول سدید باشد، آنگاه عدالت نیز پاس داشته میشود و به عینه تحقق مییابد.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اهمیت فزاینده مقوله رسانه و کشنگری رسانهای در ساحت حکمرانی، گفت: رسانه را رکن چهارم مردمسالاری نامیدهاند؛ حقیقتاً مقوله رسانه و کشنگری رسانهای در ساحت حکمرانی از اهمیت فزایندهای برخوردار است؛ دشمن فراتر از جنگ و رویارویی سخت، بر روی جنگ شناختی و ادراکسازی متمرکز شده است؛ در همین رخدادهای مرتبط با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شاهد بودیم که عدهای متأثر از تبلیغات سوء دشمنان، به بزرگنمایی و مبالغهگویی در باب نقاط ضعف کشور میپرداختند؛ ما قطعاً مُنکر وجود برخی نقاط ضعف در کشور نیستیم، اما آنگونه که دشمن و بلندگوهای دشمن تبلیغ میکنند این نقاط ضعف، برجسته و بزرگ نیستند و شما فعالان و کنشگران عرصه رسانه باید بسیار مراقبت کنید که در دام طراحیشده از ناحیه دشمن گرفتار نشوید.
وی مقوله روشنگری و تنویر افکار عمومی را موضوعی بسیار حیاتی و خطیر دانست و تصریح کرد: در مقطعی، یک نوع دیدگاهی وجود داشت که معتقد بود برای قوه قضاییه، نباید مقولهی افکار عمومی مهم باشد؛ من در مقابل آن دیدگاه ایستادم و تاکید کردم که قطعاً قوه قضاییه باید فقط تابع قانون باشد و در صدور احکام خود جز قانون و حق، به چیز دیگری نظر نیفکند، لکن این امر منافاتی با آن ندارد که ما به روشنگری و تنویر افکارعمومی نیز توجه و اهتمام داشته باشیم. اکنون نیز تاکید من آن است که ما قطعاً نباید نسبت به افکارعمومی بیاعتنا باشیم.
محسنی اژهای در خاتمه ضمن تبیین و تشریح مؤلفههای تقویت انسجام ملی، بیان داشت: پس از جنگ تحمیلی اخیر، انسجام و وحدت ملی در کشور تقویت شده است؛ باید این انسجام و وحدت را پاسداشت و از آن صیانت کرد؛ تشریح اهمیت انسجام ملی، رسیدن به تعریف واحد از آن، تعیین شاخصها و مصادیق آن، شناسایی علل موجده و مُبقیه انسجام ملی و قسعلیهذا، از جمله ضروریاتی است که نیازمند کنشگری هنرمندانه و پُربَسامد رسانهای است.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «محمد یارمپور» رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه اظهار کرد: از یکایک اصحاب رسانه تقاضا و استدعا داریم که با مشورتها، همیاریها و ارشادات فکری خود، به مرکز رسانه قوه قضاییه در مسیر اجرای ماموریتهایش یاری رسانند.
حجتالاسلام والمسلمین «ایزدپناه» مدیر مسئول روزنامه اطلاعات نیز طی سخنانی اظهار کرد: ما در روزنامه اطلاعات سعی کردهایم بستری برای نشر دیدگاهها و سلایقی باشیم که رسانههای رسمی کمتر آنها را منعکس میکنند.
وی با اشاره به گذشته بیش از ۱۰۰ سال از عمر روزنامه اطلاعات عنوان کرد: ما برای آغاز سدهی دوم عمر روزنامه اطلاعات، گفتمان «کاهش رنج مردم» را انتخاب کردهایم.
حجتالاسلام ایزدپناه تصریح کرد: روزنامه اطلاعات یکی از رسالتهای خود را حوزه پیشگیری از وقوع جرم میداند و در این زمینه آماده همکاری گسترده با بخشهای مربوطه در قوه قضاییه است.
«َشریعتمداری» مدیرمسئول روزنامه کیهان نیز در این جلسه بیان داشت: امروزه در فرمول قدرت، «ماشین جنگی» به تنهایی در صدر فهرست قرار ندارد و رسانهها نیز یکی از پایههای فرمول قدرت در جهان شناخته میشوند.
وی افزود: دفاع مقدس ۱۲ روزه ایران در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا، انفجاری از فرصتها بود که باید قدر آنها را دانست؛ تصور و توهم دشمن این بود که کار ایران ظرف ۷۲ ساعت تمام است، اما قدرت مقابله ایران و انسجام و همدلی مثالزدنی مردم، این توهم دشمن را بر باد داد.
شریعتمداری با بیان اینکه تغییر نظام حاکمیتی، یکی از اهداف دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود، گفت: باید با رسانهها و جریاناتی که همین دیدگاه را در داخل کشور دنبال میکنند، برخورد و مقابله کرد؛ دستگاه قضایی در این زمینه ورود داشته و اقداماتی صورت گرفته است ولی انتظار میرود ورود قویتری داشته باشد.
از روزنامهنگاران و روشنفکران خواستم زندانیان سیاسی را معرفی کنند، 3 نفر معرفی کردند
«حضرتی» رئیس شورای اطلاع رسانی دولت نیز در این جلسه گفت: روند اصلاح و تحول قوه قضاییه در دوره ریاست حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با سرعت و قدرت در حال پیشروی است و امیدواریم که سایر قوا و بخشهای کشور نیز با همین سرعت، مسیر تحولی خود را بپیمایند، اما آنچه در این میان حائز اهمیت است این موضوع است که مردم نیز به آن مرحله از سطح ادراک برسند که چنانچه مورد ظلم واقع شوند میتوانند با مراجعه به عدلیه حق خود را بستانند.
وی افزود: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مردم نیروهای مسلح و قوای سه گانه حقیقتاً خوش درخشیدند و در شرایط کنونی ضرورت دارد که همبستگی و اتحاد به وجود آمده در کشور را حفظ کنیم؛ یکی از ملزومات حفظ همبستگی و اتحاد موجود در جامعه ولو اینکه مربوط به بخشی از جامعه باشد مقوله آزادی زندانیان سیاسی است؛ ما به این نکته واقف هستیم که در نظرسنجیهای افکار عمومی، مقوله آزادسازی زندانیان سیاسی، اهمیت موضوعاتی نظیر تورم و اینترنت که جزو دغدغههای اصلی مردم است را ندارد. اینجانب شخصاً در این زمینه از تعداد زیادی از روزنامهنگاران و روشنفکران تقاضا کردم که اسامی زندانیان سیاسی را در اختیارم قرار دهند که تنها سه نفر به بنده معرفی شد و در نهایت من با اضافه کردن دو نفر دیگر، یک لیست ۵ نفره را به محضر رئیس قوه قضاییه تقدیم کردم.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت همچنین خواستار اتخاذ تدابیری برای تسهیل رفت و آمد ایرانیان خارجنشین به کشور شد.