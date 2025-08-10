خبرگزاری کار ایران
واکنش مشاور سیاسی رییس جمهور به راه اندازی کریدور زنگزور

واکنش مشاور سیاسی رییس جمهور به راه اندازی کریدور زنگزور
کد خبر : 1672186
مشاور سیاسی رییس جمهور درباره راه اندازی کریدور زنگزور واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، مهدی سنائی معاون امور سیاسی دفتر رئیس‌جمهور در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: ایران از صلح میان همسایگانش استقبال می کند و همچنین با رفع انسداد از مسیرهای مواصلاتی مخالفتی ندارد ولی نسبت به طرح هایی که قدرت ها و سازمان های فرامنطقه ای را وارد ساز و کار امنیتی و ژئوپلیتیک منطقه تاریخی قفقاز کند حساس است و درباره زمینه سازی تشدید تنش از این طریق، هشدار می دهد.

انتهای پیام/
