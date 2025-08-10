واکنش مشاور سیاسی رییس جمهور به راه اندازی کریدور زنگزور

به گزارش ایلنا، مهدی سنائی معاون امور سیاسی دفتر رئیس‌جمهور در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: ایران از صلح میان همسایگانش استقبال می کند و همچنین با رفع انسداد از مسیرهای مواصلاتی مخالفتی ندارد ولی نسبت به طرح هایی که قدرت ها و سازمان های فرامنطقه ای را وارد ساز و کار امنیتی و ژئوپلیتیک منطقه تاریخی قفقاز کند حساس است و درباره زمینه سازی تشدید تنش از این طریق، هشدار می دهد.

