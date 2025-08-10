رئیس شورای اطلاع رسانی دولت:
برای رسیدن به فهم مشترک باید به رسانه توجه کنیم
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفت: اگر میخواهیم در حوزه مدیریت توفیق نصیب ما شود؛ اتمسفر و حیات و ممات خود به اینکه چطور افکار عمومی را مدیریت کنیم برمیگردد. اینکه چطور با ذی نفعان به فهم مشترک برسیم مهم است.
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی در نشست وزیر کشاورزی با اصحاب رسانه، اظهارکرد: رسانه در اول و آخر و وسط میدان قرار دارد، روایتی که باقی میماند برای خبرنگار و اهل رسانه است. در روزگاری که اهمیت رسانه لحظه به لحظه بیشتر و عمیقتر و دقیقتر شده است؛ رسانه میتواند جنگهای زیادی که در دنیا وجود دارد را تبدیل به صلح و شکست و پیروزی کنند.
وی ادامه داد: نحوه تعامل و ارتباط یک مدیر با اهالی رسانه میتواند سازمان و منافع و موفقیت سازمان را تضمین کند. همواره بحران وجود داشته است و اگر میخواهیم در حوزه مدیریت توفیق نصیب ما شود؛ اتمسفر و حیات و ممات خود به اینکه چطور افکار عمومی را مدیریت کنیم برمیگردد. اینکه چطور با ذی نفعان به فهم مشترک برسیم مهم است.
وی تصریح کرد: برای اداره امور با افکار عمومی سر و کار داریم و افکار عمومی را مردان و زنان خبرساز و روایت ساز میتوانند ترسیم و تنظیم کنند. اگر میخواهیم به فهم مشترک برسیم باید به رسانه توجه کنیم و روی آن حساسیت داشته باشیم. توضیح دقیق و درست و ارتباط قوی میتواند بحران را در نطفه خفه کند. ما تصویر دقیق و درست و فراموش نشدنی را دو ماه اخیر پشت سر گذاشتیم و ۱۲ روز نبرد سنگین داشتیم.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به اینکه «تمام امکانات و کمکهای دنیا در جریان جنگ ۱۲ روزه در اختیار یک طرف قرار گرفت و ایران تنها بود»، تاکید کرد: به لحاظ یک ایرانی و از جهت مسئولیتی که دارم از تمام اهالی رسانه تشکر میکنم. تمامی اهالی رسانه یک دست و یک فکر برای نجات و اقتدار و همبستگی ایران در کنار هم متحد و منسجم شدند. روشنفکران، معترضین، ناراضیها و آنانی که در زندان و حصر یا در خارج بودند بیانیه دادند. همه با هم و کنار هم به صورت متحد از ایران دفاع کردند. دشمن تصمیم گرفته بود در یک هفته سیستم حکومتی و نظام ایران را در هم بپیچد و شورش ایجاد کند. حکومت را ساقط کند و کشور را تجزیه کند.
وی خطاب به اصحاب رسانه حاضر در جمع توضیح داد: چیزی که نیات دشمن را خنثی کرد و حیات طیبه، محکم و استوار برای ملت ایران ایجاد کرد؛ همبستگی ملت ایران در سایه روایت لحظه به لحظه رسانه های ما بود. وظیفه تاریخی خود را به نحو احسن انجام دادید و از شما ممنونم. نه تنها ملت ما با شهادت فرماندهان بزرگ و فراموش نشدنی از هم نپاشیدند بلکه منسجم تر و متحد تر شدند و در این میان رسانه نقش موثری داشت.
وی افزود: در کنار موشکهای فرزندان ایران و حرکت نظامیان ما و رهبری داهیانه رهبر ما که به کسری از ساعات جانشینان نظامی انتخاب و عملیات شروع شد؛ مردم رشید و صبور ما با متانت با مسائل برخورد کردند. این امر کمک کرد تا حرکت دولت و وزرا و شخص رئیسجمهور موثر باشد.
حضرتی افزود: اخلاق و رفتار و صداقت و سلامت رییسجمهور که در طول زندگی خود جزو بینظیرها بودهاند، در روندها اثر میگذارد و اعتماد و سرمایه اجتماعی ایجاد میکند. دشمنان فکر میکردند آنچنان درهم ریختگی میشود که مردم مراجعه به مغازهها میکنند، درست است مردم نگران بودند اما شهادت میدهم وزرا در دولت دکتر پزشکیان و شخص آقای نوری قزلجه برای تامین کالاهای اساسی شبانه روز نداشتند.
وی گفت: ۶۵ تا ۷۰ درصد محققین و کارشناسان اعلام کردند ایران پیروزی نبرد ۱۲ روزه شد و این مسولیت ما را سنگین تر کرد. باید روایت مشترک و منسجم و شفاف که چطور این داستان آغاز شد را داشته باشیم. ما تلاش داشتیم جنگی رخ ندهد و با همه نا اطمینانی ها وارد مذاکره شدیم. در مذاکره ما جدی بودیم و جدی تر از همیشه بودیم. راهبرد ما این بود جنگی رخ ندهد اما وسط مذاکره جنگ شد و مردم این را خوب فهمیدند. روایتگران ما باید این را خوب ترسیم کنند.