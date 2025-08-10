برای رسیدن به فهم مشترک باید به رسانه توجه کنیم

به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی در نشست وزیر کشاورزی با اصحاب رسانه، اظهارکرد: رسانه در اول و آخر و وسط میدان قرار دارد، روایتی که باقی می‌ماند برای خبرنگار و اهل رسانه است. در روزگاری که اهمیت رسانه لحظه به لحظه بیشتر و عمیق‌تر و دقیق‌تر شده است؛ رسانه می‌تواند جنگ‌های زیادی که در دنیا وجود دارد را تبدیل به صلح و شکست و پیروزی کنند.

وی ادامه داد: نحوه تعامل و ارتباط یک مدیر با اهالی رسانه می‌تواند سازمان و منافع و موفقیت سازمان را تضمین کند. همواره بحران وجود داشته است و اگر می‌خواهیم در حوزه مدیریت توفیق نصیب ما شود؛ اتمسفر و حیات و ممات خود به این‌که چطور افکار عمومی را مدیریت کنیم برمی‌گردد. این‌که چطور با ذی نفعان به فهم مشترک برسیم مهم است.

وی تصریح کرد: برای اداره امور با افکار عمومی سر و کار داریم و افکار عمومی را مردان و زنان خبرساز و روایت ساز می‌توانند ترسیم و تنظیم کنند. اگر می‌خواهیم به فهم مشترک برسیم باید به رسانه توجه کنیم و روی آن حساسیت داشته باشیم. توضیح دقیق و درست و ارتباط قوی می‌تواند بحران را در نطفه خفه کند. ما تصویر دقیق و درست و فراموش نشدنی را دو ماه اخیر پشت سر گذاشتیم و ۱۲ روز نبرد سنگین داشتیم.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به این‌که «تمام امکانات و کمک‌های دنیا در جریان جنگ ۱۲ روزه در اختیار یک طرف قرار گرفت و ایران تنها بود»، تاکید کرد: به لحاظ یک ایرانی و از جهت مسئولیتی که دارم از تمام اهالی رسانه تشکر می‌کنم. تمامی اهالی رسانه یک دست و یک فکر برای نجات و اقتدار و همبستگی ایران در کنار هم متحد و منسجم شدند. روشنفکران، معترضین، ناراضی‌ها و آنانی که در زندان و حصر یا در خارج بودند بیانیه دادند. همه با هم و کنار هم به صورت متحد از ایران دفاع کردند. دشمن تصمیم گرفته بود در یک هفته سیستم حکومتی و نظام ایران را در هم بپیچد و شورش ایجاد کند. حکومت را ساقط کند و کشور را تجزیه کند.

وی خطاب به اصحاب رسانه حاضر در جمع توضیح داد: چیزی که نیات دشمن را خنثی کرد و حیات طیبه، محکم و استوار برای ملت ایران ایجاد کرد؛ همبستگی ملت ایران در سایه روایت لحظه به لحظه رسانه های ما بود. وظیفه تاریخی خود را به نحو احسن انجام دادید و از شما ممنونم. نه تنها ملت ما با شهادت فرماندهان بزرگ و فراموش نشدنی از هم نپاشیدند بلکه منسجم تر و متحد تر شدند و در این میان رسانه نقش موثری داشت.

وی افزود: در کنار موشک‌های فرزندان ایران و حرکت نظامیان ما و رهبری داهیانه رهبر ما که به کسری از ساعات جانشینان نظامی انتخاب و عملیات شروع شد؛ مردم رشید و صبور ما با متانت با مسائل برخورد کردند. این امر کمک کرد تا حرکت دولت و وزرا و شخص رئیس‌جمهور موثر باشد.

حضرتی افزود: اخلاق و رفتار و صداقت و سلامت رییس‌جمهور که در طول زندگی خود جزو بی‌نظیرها بوده‌اند، در روندها اثر می‌گذارد و اعتماد و سرمایه اجتماعی ایجاد می‌کند. دشمنان فکر می‌کردند آنچنان درهم ریختگی می‌شود که مردم مراجعه به مغازه‌ها می‌کنند، درست است مردم نگران بودند اما شهادت می‌دهم وزرا در دولت دکتر پزشکیان و شخص آقای نوری قزلجه برای تامین کالاهای اساسی شبانه روز نداشتند.

وی گفت: ۶۵ تا ۷۰ درصد محققین و کارشناسان اعلام کردند ایران پیروزی نبرد ۱۲ روزه شد و این مسولیت ما را سنگین تر کرد. باید روایت مشترک و منسجم و شفاف که چطور این داستان آغاز شد را داشته باشیم. ما تلاش داشتیم جنگی رخ ندهد و با همه نا اطمینانی ها وارد مذاکره شدیم. در مذاکره ما جدی بودیم و جدی تر از همیشه بودیم. راهبرد ما این بود جنگی رخ ندهد اما وسط مذاکره جنگ شد و مردم این را خوب فهمیدند. روایتگران ما باید این را خوب ترسیم کنند.

