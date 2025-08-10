در این دورهمی صمیمانه که با عنوان "از ایران بگو؛ روایت حقیقت، شجاعت می‌خواهد" در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، قالیباف در سخنان کوتاهی ضمن تبریک فرارسیدن روز خبرنگار و گرامیداشت یادوخاطره شهدای خبرنگار خصوصا تعدادی از اهالی رسانه که در جنگ اخیر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، گفت: این روز بیانگر اهمیت نگاه، قلم و زبان است.

وی با بیان اینکه جنگ اخیر و هشت سال دفاع مقدس به هیچ عنوان در ابعاد مختلف با همدیگر قابل مقایسه نیستند، تصریح کرد: در سفر اخیر به ژنو و حضور در ششمین اجلاس روسای مجالس جهان و دیدارهایی که با روسای پارلمان ها و گروه های مختلف برگزار کردیم بازهم ثابت کرد که مسئله جنگ شناختی و جنگ رسانه به مراتب موثرتر از جنگ سخت و نظامی است.

قالیباف در این رابطه، خاطرنشان کرد: در جریان این سفر به وضوح دیدیم که جنگ روایت ها همچنان ادامه دارد و بر همین اساس باید گفت که رسالت و میدان برای تقابل در این نبرد رسانه‌ای و شناختی در دستان خبرنگاران است؛ هر چند ما مسئولان نیز باید در انتقال اطلاعات و روایت ها، بستر و محتوای لازم را فراهم کنیم.

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، بیان کرد: انسجامی که در جنگ اخیر در کشور شاهد بودیم مصداق عینی آیه شریفه "مِنۡ حَیۡثُ لَا یَحۡتَسِبُۚ" است و برای هیچ فردی قابل تصور نبود و این کار عظیم برگرفته از فرهنگ و تمدن عمیق ایران است.

وی در این راستا، تاکید کرد: مردم شجاعانه و با جوانمردی همه موضوعات را کنار گذاشتند و ایستادند؛ طوری که تمامی تحلیل های دستگاه های اطلاعاتی موساد و سیا با شوک روبرو شدند از این رو حفظ این موضوع برای ما مسئولان و خبرنگاران وظیفه مهم و اساسی است و نباید اجازه دهیم عده ای با زبان، قلم خود و مسئولان با عمل و کارکرد خود، انسجام، وحدت و یکپارچگی مذکور که نتیجه جنگ اخیر بود را تضعیف کنند.

وی با بیان اینکه امیدوارم همه ما وفادار خون شهدا، خدمتگذار مردم و مدافع وطن و اسلام باشیم گفت: همه ما مسئولان باید برای رفع مشکلات کشور و برداشتن موانع از پیش پای مردمی که با انسجام و وحدت خود مقابل دشمن ایستاده‌اند، با همه وجود تلاش کنیم.