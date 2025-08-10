خبرگزاری کار ایران
قالیباف در آیین گرامیداشت روز خبرنگار:

جنگ شناختی و رسانه‌ای موثرتر از جنگ سخت و نظامی است

رییس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه جنگ شناختی و رسانه‌ای به مراتب موثرتر از جنگ سخت و نظامی است، گفت: ما مسئولان و خبرنگاران نباید اجازه دهیم عده ای با زبان، قلم، عمل و کارکرد خود، انسجام، وحدت و یکپارچگی مردم را تضعیف کنند.

به گزارش ایلنا، آیین گرامیداشت روز خبرنگار شامگاه شنبه (۱۸ مردادماه) در قالب دورهمی صمیمانه جمع زیادی از عکاسان، تصویربرداران و خبرنگاران پارلمانی با حضور محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در بهارستان برگزار شد.

در این دورهمی صمیمانه که با عنوان "از ایران بگو؛ روایت حقیقت، شجاعت می‌خواهد" در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، قالیباف در سخنان کوتاهی ضمن تبریک فرارسیدن روز خبرنگار و گرامیداشت یادوخاطره شهدای خبرنگار خصوصا تعدادی از اهالی رسانه که در جنگ اخیر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، گفت: این روز بیانگر اهمیت نگاه، قلم و زبان است.

وی با بیان اینکه جنگ اخیر و هشت سال دفاع مقدس به هیچ عنوان در ابعاد مختلف با همدیگر قابل مقایسه نیستند، تصریح کرد: در سفر اخیر به ژنو و حضور در ششمین اجلاس روسای مجالس جهان و دیدارهایی که با روسای پارلمان ها و گروه های مختلف برگزار کردیم بازهم ثابت کرد که مسئله جنگ شناختی و جنگ رسانه به مراتب موثرتر از جنگ سخت و نظامی است.

قالیباف در این رابطه، خاطرنشان کرد: در جریان این سفر به وضوح دیدیم که جنگ روایت ها همچنان ادامه دارد و بر همین اساس باید گفت که رسالت و میدان برای تقابل در این نبرد رسانه‌ای و شناختی در دستان خبرنگاران است؛ هر چند ما مسئولان نیز باید در انتقال اطلاعات و روایت ها، بستر و محتوای لازم را فراهم کنیم.

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، بیان کرد: انسجامی که در جنگ اخیر در کشور شاهد بودیم مصداق عینی آیه شریفه "مِنۡ حَیۡثُ لَا یَحۡتَسِبُۚ" است و برای هیچ فردی قابل تصور نبود و این کار عظیم برگرفته از فرهنگ و تمدن عمیق ایران است.

وی در این راستا، تاکید کرد: مردم شجاعانه و با جوانمردی همه موضوعات را کنار گذاشتند و ایستادند؛ طوری که تمامی تحلیل های دستگاه های اطلاعاتی موساد و سیا با شوک روبرو شدند از این رو حفظ این موضوع برای ما مسئولان و خبرنگاران وظیفه مهم و اساسی است و نباید اجازه دهیم عده ای با زبان، قلم خود و مسئولان با عمل و کارکرد خود، انسجام، وحدت و یکپارچگی مذکور که نتیجه جنگ اخیر بود را تضعیف کنند.

وی با بیان اینکه امیدوارم همه ما وفادار خون شهدا، خدمتگذار مردم و مدافع وطن و اسلام باشیم گفت: همه ما مسئولان باید برای رفع مشکلات کشور و برداشتن موانع از پیش پای مردمی که با انسجام و وحدت خود مقابل دشمن ایستاده‌اند، با همه وجود تلاش کنیم.

