خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت سیدحسن خمینی در پی در گذشت محمود فرشچیان

پیام تسلیت سیدحسن خمینی در پی در گذشت محمود فرشچیان
کد خبر : 1671851
لینک کوتاه کپی شد.

حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی در پیامی درگذشت محمود فرشچیان را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن پیام حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی به شرح زیر است:

« بسمه تعالی

روح هنرمند بزرگ ایران جناب استاد محمود فرشچیان آسمانی شد و علاقه‌مندان هنر ایرانی، اسلامی و شیعی را داغدار ساخت.

از این استاد مسلّم نقاشی و نگارگری، آثار جاودان و بی‌نظیری به یادگار مانده است که تصویرگر جلوه‌های مهمی از تاریخ و فرهنگ ماست. فرشچیان با «عصر عاشورا» و «ضامن آهو»، تصویرگری شاهنامه فردوسی و دیوان حافظ، و نیز ساخت ضریح مطهر رضوی (ع) تلفیق ایرانیت و اسلامیت در زیباترین شکل هنر بود و امروز با فقدان او، ایران گوهری گرانبها را از کف داده است.

اینجانب این ضایعه را به تمام علاقه‌مندان فرهنگ درخشان ایران، جامعه هنری و خانواده ایشان تسلیت می‌گویم و برای روح ایشان علوّ درجات را از خداوند منّان مسألت می‌کنم.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور