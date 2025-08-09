پیام تسلیت سیدحسن خمینی در پی در گذشت محمود فرشچیان

« بسمه تعالی

روح هنرمند بزرگ ایران جناب استاد محمود فرشچیان آسمانی شد و علاقه‌مندان هنر ایرانی، اسلامی و شیعی را داغدار ساخت.

از این استاد مسلّم نقاشی و نگارگری، آثار جاودان و بی‌نظیری به یادگار مانده است که تصویرگر جلوه‌های مهمی از تاریخ و فرهنگ ماست. فرشچیان با «عصر عاشورا» و «ضامن آهو»، تصویرگری شاهنامه فردوسی و دیوان حافظ، و نیز ساخت ضریح مطهر رضوی (ع) تلفیق ایرانیت و اسلامیت در زیباترین شکل هنر بود و امروز با فقدان او، ایران گوهری گرانبها را از کف داده است.

اینجانب این ضایعه را به تمام علاقه‌مندان فرهنگ درخشان ایران، جامعه هنری و خانواده ایشان تسلیت می‌گویم و برای روح ایشان علوّ درجات را از خداوند منّان مسألت می‌کنم.»