خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابلاغ آخرین تقسیمات کشوری به استانداران

ابلاغ آخرین تقسیمات کشوری به استانداران
کد خبر : 1671820
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر کشور طی احکامی جداگانه آخرین تقسیمات کشوری را به چهار استاندار ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، اسکندر مؤمنی مصوبه هیئت وزیران مبنی بر «ایجاد بخش جوکندان در تابعیت شهرستان طوالش» و «ایجاد بخش لوشان در تابعیت شهرستان رودبار» را به استاندار گیلان ابلاغ کرد.

وزیر کشور همچنین حکم "اصلاح نام" دهستان «گاوخونی» به «گاوخونی جنوبی» را به استاندار اصفهان ابلاغ کرد.

مؤمنی در احکام دیگری موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری با «تبدیل روستای لاریم مرکز بخش لاریم شهرستان جویبار به شهر» را به استاندار مازندران و «تبدیل روستای کارزان مرکز بخش کارزان شهرستان سیروان به شهر» را به استاندار ایلام ابلاغ کرد. در این احکام عنوان شده است که تأسیس و راه اندازی شهرداری موکول به صدور حکم بعدی خواهد بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور