حضرتی خبر داد؛
پیگیری تامین مسکن رایگان خبرنگاران از سوی شورای اطلاعرسانی دولت
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با تأکید بر نقش محوری رسانهها در حفظ انسجام ملی، از پیگیری جدی مسائل بیمه و مسکن خبرنگاران خبر داد.
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، که به کرمان سفرکرده است، شامگاه روز جمعه ۱۷ مرداد در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار در جمع اهالی رسانه در کرمان با اشاره به جایگاه خطیر خبرنگاران، اظهار کرد: سنگینترین بار امروز بر دوش خبرنگاران است؛ شما محور اصلی مقاومت و روایتگران تصمیمساز در حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و دیپلماسی هستید.
وی با اشاره به نقش رسانهها در جنگ ۱۲ روزه اخیر، تصریح کرد: خبرنگاران با روایتهای خود، تاریخساز شدند. در شرایطی که عملیات نظامی و جنگ روانی جریان داشت، صدای رسانهها بود که انسجام ملی را رقم زد.
حضرتی با بیان اینکه خبرنگاری «عشق به مردم، نظام، اسلام و قرآن» است، افزود: خبرنگاری قراردادی یکطرفه و سرشار از ایثار است. در جنگ اخیر، تحلیلها و قلم رسانهها انسجامی ایجاد کرد که رسانههای داخلی همصدا فریاد زدند: زنده باد ایران قدرتمند.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت ادامه داد: دشمنان در بحبوحه مذاکرات، با حملهای ناجوانمردانه به دنبال ایجاد شورش و خشونت در کشور بودند. اما ملت ایران با درایت، صبوری و اتحاد مثالزدنی، صفی واحد و فولادین تشکیل دادند.
حضرتی همچنین گفت: از آغاز روی کار آمدن ترامپ، دولت چهاردهم برای شرایط سخت پنج سناریوی مشخص آماده کرده بود و در جریان جنگ اخیر، عملکرد دولت، ملت، نیروهای مسلح و دیپلماسی فعال کشور مثالزدنی بود. رسانهها نیز با روایتهای دقیق خود، دشمن را در این جنگ روانی شکست دادند.
وی با تاکید بر پیگیری مطالبات خبرنگاران، افزود: موضوع بیمه خبرنگاران را به صورت جدی دنبال خواهیم کرد. همچنین در خصوص مسکن خبرنگاران، با وزیر راه و شهرسازی رایزنیهایی انجام شده و پیشنهاد تشکیل تعاونیهای مسکن استانی ارائه شده است.
حضرتی تصریح کرد: در این طرح بنا داریم خبرنگاران به صورت رایگان صاحب مسکن شوند به طوریکه خبرنگاران درگیر وام و بازپرداخت اقساط و پرداخت پیش پرداخت نشوند. یکی از چالشها، شناسایی دقیق خبرنگاران است که با هماهنگی وزارت ارشاد، لیستها دریافت شده و به نظرم در این مرحله باید استانداران وارد میدان شوند و اولویتبندی افراد و صحت سنجی ها را انجام بدهند و با توجه به پتانسیل های موجود در استان کرمان و همت بالای استاندار کرمان، طرح مسکن خبرنگاران را از استان کرمان شروع میکنیم و در این مسیر وزیر راه و شهرسازی نیز قول تامین زمین را داده است.