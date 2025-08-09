به گزارش ایلنا، محمد رشیدی در ارزیابی خود از برنامه مولدسازی دارایی‌های دولت به عنوان مسیری برای رونق تولید و تامین اعتبارات در این بخش،گفت: برنامه مولدسازی دارایی های دولت از جمله تاکیدات است و برای ما اهمت زیادی دارد، آنهم در شرایطی که منابع بودجه ای ما در وضعیت سختی قرار دارد و نیازها و هزینه های ما افزایش پیدا کرده است.

نماینده مردم «کرمانشاه» در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت مولدسازی برای ایجاد و تقویت طرح های زیرساختی بیان کرد: در حال حاضر اموال منقول و غیر منقول زیادی در بین دارایی دولت و حاکمیت وجود دارد و به نظر می رسد که وزارتخانه ها علاقمند اجرای این فعالیت نیستند و چسبندگی زیادی به اموال وجود دارد و می کوشند تا این اموال باقی بماند. بنابراین این وزارتخانه ها بهانه گیری، نامه نگاری و مکاتبات مختلفی انجام می دهند تا این اموال را از ردیف مولد سازی خارج کنند و یا آن را به تعویق بیاندازد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیات مرتبط با برنامه مولدسازی دارایی ها دولت باید جدیت لازمی برای اجرای امور مربوطه داشته باشد،بیان کرد: این هیات باید گزارش های لازم در این بخش را از دستگاه ها مطالبه کند. البته مجلس هم باید یک جلسه نظارتی در این بخش برگزار کرده تا گزارشی در این زمینه از سوی این هیات به مجلس داده شود تا مشخص شود، اهداف پیش بینی شده به چه میزان محقق و چه میزان توفیق حاصل نشده است.

وی تاکید کرد: به اعتقاد بنده تمرکز به مولدسازی دارایی ها، بخش از اهداف پیش‌بینی شده در کاهش تصدی‌گری دولت را میسر می کند. بنابراین اگر مولدسازی مدنظر قرار گیرد، تصدی گری دولت به اصطلاح لاغرتر و دولت نیز چابک تر خواهد شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین مجلس قوانین مهمی در زمینه مولدسازی دارایی ها دارد اما در صورت نیاز به قوانین جدید، آماده همکاری با دولت است.

