توسلی در گفتوگو با ایلنا:
باید از مبدأ جلوی مهاجرت به تهران را بگیریم نه اینکه در مقصد مانع مهاجرت شویم
یک نماینده مجلس درباره توقف مهاجرت به تهران که از سوی رئیس جمهور مطرح شده است، گفت: متأسفانه در کشور ما، شرایط به گونهای است که افراد مجبور به کوچ اجباری به شهرهای بزرگ میشوند. این موضوع به دلیل عدم توانایی در تأمین نیازهای اولیه زندگی در مناطق خودشان است. در نتیجه، جمعیت تهران به حدی افزایش یافته که تأمین آب، برق و خدمات دیگر برای این شهر چند ده میلیونی به راحتی امکانپذیر نیست و این چالشها به مشکلات جدیتری منجر میشود. بنابراین، برای جلوگیری از این کوچ اجباری، باید به ایجاد زیرساختها و امکانات مناسب در مناطق روستایی توجه ویژهای شود.
فتح الله توسلی نماینده مجلس دوازدهم در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره ناترازیهای حوزه انرژی گفت: زندگی مردم امروز به شدت با دو موضوع اساسی، یعنی برق و آب، گره خورده است. وقتی هر کدام از اینها قطع میشود یا مشکلی برای تامین آن پیش میآید تمام ابعاد زندگی و معیشت افراد در آحاد جامعه و به علاوه اقتصاد ملی متاثر میشود.
وی ادامه داد: وقتی برق میرود ممکن است فردی در منزل بیماری داشته باشد و مشکلی برای بیمار ایجاد میشود و یا به وسایل برقی و گاهی اوقات مواد خوراکی آسیب وارد میشود در مجموع این مشکلات بر تمام ابعاد زندگی از خانواده تا جامعه اثر میگذارد.
این نماینده مجلس دوازدهم تصریح کرد: از سوی دیگر، قطع برق بر بخشهای مختلف اقتصادی هم تاثیر دارد. قطع برق در کارخانهها، مانند کارخانههای فولاد موجب میشود که به موقع تولیدات کارخانه آماده نشده و وقتی به طور مثال ورق فولاد تولید نمیشود و وقتی این ورق به موقع در اختیار خودروسازی قرار نمیگیرد، تولید به موقع انجام نمیشود و قیمت خودرو افزایش پیدا میکند.
توسلی خاطرنشان کرد: کارخانههای تولید لوله و اتصالات وقتی به دلیل مشکلات برق نتوانند به موقع تولیدات خود را آماده و تامین کنند، اگر قرار باشد به طور مثال آبرسانی به یک بخش صورت بگیرد به دلیل عدم تامین لوله و سایر لوازم کار به موقع پیش نمیرود و پروژه به موقع به اتمام نمیرسد و بخش دیگری از زندگی مردم تحت تاثیر قرار میگیرد.
وی ادامه داد: طبیعتا وقتی کارخانهای نمیتواند تولید به موقع داشته باشد منابعاش محدود میشود وقتی منابع کارخانه محدود میشود یا مالیات را نمیپردازد و یا کم پرداخت میکند چراکه درآمدش کاهش یافته است و در مجموع باعث میشود بودجهای که قرار است از منابع مالیاتی تامین شود، کاهش پیدا کند.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از صحبتهایش درباره دستور توقف مهاجرت به تهران به دلیل مشکل منابع و ذخایر آبی از سوی رئیسجمهور گفت: به نظر من انتقال پایتخت یک درصد هم امکان ندارد.
وی ادامه داد: چرا مردم به تهران مهاجرت میکنند؟ باید کاری کنیم که از مبدأ جلوی مهاجرت را بگیریم نه اینکه در مقصد مانع مهاجرت شویم. به طور مثال فرض کنید الان دو و نیم میلیون نفر از مردم در روستاها زندگی خود را از طریق فرشبافی تامین میکردند اما شرایطی برای آنها ایجاد شده که دیگر نمیتوانند کار کنند و زندگی خود را تامین کنند از همین رو مجبور به مهاجرت به تهران یا مراکز استانها هستند.
این نماینده مجلس ادامه داد: طبیعتا این افراد مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها هستند که مشکلات خاص خود را به همراه دارد. یا اینکه فرض کنید در بخش کشاورزی با توجه به سیاستهایی که وجود دارد و همچنین تغییر اقلیم و کاهش نزولات آسمانی، کشاورز دیگر محصولی ندارد که بتواند از طریق فروش آن امرار معاش کند و تصمیم میگیرد به تهران بیاید و به طور مثال از طریق رانندگی و مسافرکشی امرار معاش کند، نمیتوان جلوی این افراد را گرفت که به تهران نیایند یا اگر خدمات به آنها ارائه نشود که خلاف قانون است.
توسلی تاکید کرد: بنابراین باید شرایطی ایجاد کرد که فرد از محل زندگی خود به تهران یا مراکز استانها نیاید. من به دلیل شغلی که داشتم سالها در اروپا کار کردم. در کشورهای پیشرفتهای مانند سوئیس، حتی در دورترین روستاها هم تمامی امکاناتی که در مراکز شهری وجود دارد، فراهم است. ایستگاههای راهآهن، مترو و خدمات عمومی با کیفیت در این مناطق در دسترس هستند. این موضوع باعث میشود که مردم تمایل نداشته باشند به شهرهای بزرگ مهاجرت کنند.
وی ادامه داد: در این کشورها، آلودگی هوا در شهرها وجود ندارد و محصولات کشاورزی بهطور مستقیم و با قیمت مناسب از مزارع به دست مردم میرسد. بنابراین، اگر شرایط زندگی در روستاها بهبود یابد، افراد نیازی به ترک محل زندگی خود نخواهند داشت.
