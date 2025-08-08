خبرگزاری کار ایران
تولیت آستان قدس رضوی:

مردم نابودی صهیونیست‌ها را در اربعین از امام حسین(ع) بگیرند

تولیت آستان قدس رضوی در عمود ۱۰۸۰ مسیر نجف تا کربلا، خدمت رسانی به زائران اربعین را بسیار با ارزش دانست و گفت: باید مرگ صهیونیست‌ها را در این اربعین از اباعبدالله الحسین علیه السلام گرفت.

به گزارش  ایلنا، حجت الاسلام احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی در جریان بازدید از موکب حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها، ضمن گفتگو با مدیر موکب، فعالیت‌های فرهنگی و خدماتی این مجموعه را در مسیر اربعین مورد ارزیابی قرار داد.

وی خدمت رسانی به زائران اربعین را شایسته تقدیر دانست و گفت: نباید از دعا به درگاه الهی در این مراسم معنوی عظیم غافل شد و باید مرگ صهیونیست‌ها را در این مراسم از اباعبدالله الحسین علیه السلام گرفت.

در ابتدای این دیدار هادی محمودنژاد با اشاره به تلاش‌های خالصانه خادمان حضرت معصومه (س) در خدمت به زائران اربعین، اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای صورت گرفته که روزانه بین پنج تا شش هزار نفر اسکان داده می‌شوند و بیش از ۲۰ هزار وعده غذایی شامل صبحانه، ناهار، شام و میان‌وعده بین زائران توزیع می‌شود.

وی با اشاره به تأکید آیت‌الله سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س)، بر نقش‌آفرینی بانوان در جریان اربعین، گفت: وی بر این نکته تأکید داشت که موکب آستان باید به پایگاهی برای دختران در مسیر نجف تا کربلا تبدیل شود و فعالیت‌های فرهنگی با تمرکز بر حوزه بانوان گسترش یابد.

