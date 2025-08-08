جوادی آملی:
دروغ رسانههای استکباری مثل زباله بدبوست
آیت الله جوادی آملی گفت: دروغ رسانههای استکباری مثل زباله بدبوست! اما خبر راست از دل فطرت برمیخیزد و در جهان میپیچد.
به گزارش ایلنا، آیتالله جوادی آملی در دیدار با اصحاب رسانه به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار اظهار داشت: گزارشگری فقط یک شغل نیست، هم بدنهای دنیایی دارد که در اختیار همه هست و هم روحی ملکوتی دارد که مخصوص اهل سلوک است. صدق در خبر یعنی خبر درست است، صدق در مخبر یعنی گزارشگر راستگوست؛ این دو ممکن است با هم نباشند اما آنچه لازم است، هردو است.
وی ادامه داد: راستگویی ثمره تزکیه نفس و تحقیق علمی است. صدق خبری با آموزش و دقت به دست میآید. اما صدق مخبری را فقط باید کنار سجاده، مسجد و حسینیه جستوجو کرد. راستگو بودن بهترین سرمایه است! نه صدا و سیما و نه نهادهای دیگر کسی را راستگو نمیکنند؛ اگر نماز، دعا و مناجات اثر نکرد، جای دیگر هم اثری ندارد.
وی افزود: رسانه حق باید با صداقت بدرخشد. دروغ رسانههای استکباری مثل زباله بدبوست! اما خبر راست از دل فطرت برمیخیزد و در جهان میپیچد. اگر کسی به جناحبازی و خبرسازی عادت کند، دیگر با دروغ زندگی میکند و از شنیدن راست محروم میشود.
آیت الله جوادی آملی در توصیه دیگر گفت: کنار خبر، تحلیل و تعلیل علمی هم باشد؛ نه فقط اطلاع رسانی! باید فهمید خبر از کجا جوشیده؟ چرا اینگونه شد؟ اگر رسانهها راستگو شوند و تحلیلگر، میتوانند جلوی رسانههای دروغپرداز جهان را بگیرند.