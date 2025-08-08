خبرگزاری کار ایران
امام جمعه خرمشهر:

اگر مدافعان حرم نبودند امروز شاهد جولان داعش و جبهه النصره در کشور بودیم

امام جمعه خرمشهر گفت: اگر مدافعان حرم نبودند امروز شاهد این بودیم که سراسر کشور نا امن میشد، امروز شاهد جولان داعش و جبهه النصره در کشور بودیم.

به گزارش ایلنا،  حجت الاسلام عادل پور امام جمعه خرمشهر در نماز عبادی سیاسی این هفته ضمن تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی گفت: این روز‌ها و شب‌ها شاهد حرکت خیل عظیم زائران به سوی کربلا هستیم. توصیه می کنیم مراقب باشیم در این مسیر نمره منفی نگیریم، نماز اول وقت را برپا کنیم، حق الناس را رعایت کنیم، و مراقب باشید دچار اسراف نشوید.

حجت الاسلام عادل پور در بخش دیگر خواستار تشکر از برادران و خواهران عراقی بابت خدمت شد و از زائران خواست زیارت خود را کوتاه کنند، و گفت: در این مسیر غزه و مظلومیت آن را فراموش نکنید.

وی خواستار نذر جابجایی زائران با وسایل نقلیه شخصی شد.

حجت الاسلام عادل پور خاطر نشان کرد: مردمی که قصد زیارت یا خدمت ندارند به مرز شلمچه نروند و ایجاد مزاحمت نکنند.

امام جمعه خرمشهر همچنین با گرامی داشت روز خبرنگار این روز را تبریک گفت و گفت: در جنگ ۱۲ روزه خبرنگاران سیلی محکمی به رژیم صهیونیستی زدند که باعث انتقام این رژیم از صداوسیما در هدف قرار دادن آن شد.

امام جمعه خرمشهر در بخش دیگر یادآور شد: اگر مدافعان حرم نبودند امروز شاهد این بودیم که سراسر کشور نا امن میشد، امروز شاهد جولان داعش و جبهه النصره در کشور بودیم.

انتهای پیام/
