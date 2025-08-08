خبرگزاری کار ایران
به میزبانی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) انجام شد؛

برگزاری اولین یادواره شهیدان بابایی و لشگری در استان مازندران

اولین یادواره شهید سرلشکر خلبان عباس بابایی و شهید سرلشکر خلبان حسین لشگری در استان مازندران، به میزبانی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، با حضور امیر دریاداردوم ابوطالب مطلبی ارشد نظامی آجا در استان مازندران و فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)،  امیر سرتیپ دوم خلبان حسین خلیلی از یادگاران هشت سال دفاع مقدس و جمعی از مقامات نظامی و استانی اولین  یادواره شهید عباس بابایی وشهید  حسین لشگری در استان مازندران به میزبانی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر برگزار شد.

امیر دریادار دوم ابوطالب مطلبی در این مراسم، اظهار داشت:  افتخار می‌کنیم که ملت ایران، چنین قهرمانان بزرگی را به اسلام و انقلاب تقدیم کرده است. ما فقط سربازان کوچکی هستیم که توفیق خدمت به این ملت بزرگ را داریم؛ دعای ما این است که خداوند به ما توفیق دهد راه این شهیدان را ادامه دهیم.

وی  در ادامه با اشاره به رشادت‌های نیروهای مسلح در دفاع از امنیت کشور تصریح کرد: شهدای ما، میراث‌داران غیرت و مقاومت‌اند و ما با افتخار، پاسدار این راه روشن هستیم.

ارشد نظامی آجا در استان مازندران و فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر با اشاره به نقش نسل جوان در کشور خاطرنشان کرد: امروز نسل جدید  با غیرت و جسارت وارد میدان شده‌اند تا راه شهید عباس بابایی، شهید حسین لشگری و دیگر قهرمانان ارتش را ادامه دهند.

امیر سرتیپ دوم خلبان حسین خلیلی نیز با بیان اینکه شهید سرلشکر خلبان عباس بابایی اسوه ایثار و رشادت و دارای اندیشه و تدبیر والایی بود، گفت: ۸ سال دفاع مقدس آزمون مردان بزرگ بود و کسانی از آن سربلند بیرون آمدند که نیت شان خدایی و هدف شان دفاع از کشور و تمامیت ارضی بود

