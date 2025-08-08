امروز روایت صدای مردم ایران به گوش جهان، مهمترین رسالت خبرنگاران ایرانی است

به گزارش ایلنا، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه به خبرنگاران ایرانی در شبکه ایکس نوشت: روز ۱۷ مرداد در تقویم ایران به نام خبرنگاران ثبت شده است. این روز پاسداشت آگاهی و روشنگری است. در جهان چندین صدا و روایت، اهمیت رسانه‌ها و روایت‌های ناب بیش از پیش آشکار می‌شود.

وی افزود: به اذعان صاحبنظران، رسانه‌ها، بزرگترین شکل‌دهندگان به افکار عمومی هستند که به مثابه بازیگران موثر، نقش‌های مستقیم و غیر مستقیمی در ساخت نظام بین‌الملل دارند. رسانه‌ها بی‌آنکه عضو نهادهای بین‌المللی باشند، در تصمیم‌گیری آنها مشارکت می‌کنند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه یادآور شد: امروز روایت صدای ممتاز و متمایز مردم نجیب ایران به گوش مردم جهان، مهمترین رسالت خبرنگاران ایرانی آزاد و مسئول است. روز خبرنگار را به همه خبرنگاران در ایران اسلامی و همچنین خبرنگاران ایرانی و فارس‌زبان در فدارسیون روسیه تبریک می‌گویم.

