سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه:

امروز روایت صدای مردم ایران به گوش جهان، مهمترین رسالت خبرنگاران ایرانی است

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه گفت: امروز روایت صدای ممتاز و متمایز مردم نجیب ایران به گوش مردم جهان، مهمترین رسالت خبرنگاران ایرانی آزاد و مسئول است. روز خبرنگار را به همه خبرنگاران در ایران اسلامی و همچنین خبرنگاران ایرانی و فارس‌زبان در فدارسیون روسیه تبریک می‌گویم.

به گزارش ایلنا، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه به خبرنگاران ایرانی در شبکه ایکس نوشت: روز ۱۷ مرداد در تقویم ایران به نام خبرنگاران ثبت شده است. این روز پاسداشت آگاهی و روشنگری است. در جهان چندین صدا و روایت، اهمیت رسانه‌ها و روایت‌های ناب بیش از پیش آشکار می‌شود.

وی افزود: به اذعان صاحبنظران، رسانه‌ها، بزرگترین شکل‌دهندگان به افکار عمومی هستند که به مثابه بازیگران موثر، نقش‌های مستقیم و غیر مستقیمی در ساخت نظام بین‌الملل دارند. رسانه‌ها بی‌آنکه عضو نهادهای بین‌المللی باشند، در تصمیم‌گیری آنها مشارکت می‌کنند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه یادآور شد: امروز روایت صدای ممتاز و متمایز مردم نجیب ایران به گوش مردم جهان، مهمترین رسالت خبرنگاران ایرانی آزاد و مسئول است. روز خبرنگار را به همه خبرنگاران در ایران اسلامی و همچنین خبرنگاران ایرانی و فارس‌زبان در فدارسیون روسیه تبریک می‌گویم.

 

