معاون اول رئیسجمهور در روز خبرنگار:
خبرنگاری را در کشورهایی مانند ایران جزو مشاغل سخت میدانم
معاون اول رئیسمهور در آستانه روز خبرنگار با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از تمامی زحمتکشان و فعالان این عرصه در سرتاسر کشور تاکید کرد: خبرنگاری بویژه در کشورهایی همانند ایران که سطح توقعات بالا است، جز مشاغلی سخت بوده و با سختیهای متعدد و متنوعی روبرو است.
وی همچنین تصریح کرد :در این روزهایی که کشور در معرض تهدید، تحریف و جنگ ترکیبی رسانهای قرار دارد، این خبرنگاران هستند که با شجاعت، هوشمندی و تعهد حرفهای، روایت درست را زنده نگه میدارند و اجازه نمیدهند واقعیتها در طوفان جعل و شایعه دفن شوند.
عارف ادامه داد: من به عنوان یک خبرنگار درباره آینده وضعیت اقتصادی کشور به عنوان مهمترین پرسش از معاون اول رئیسجمهور می پرسیدم.
معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد: به عنوان معاون اول رئیسجمهور و در پاسخ به این پرسش اعلام میکردم که در یک سال گذشته تلاش کردیم به صورت زیربنایی اقدامات و اصلاحات ساختاری اقتصادی را با یک شرط مهم عدم آسیب به معیشت مردم و پیوست معیشتی برای همه برنامههای اقتصادی دولت انجام دهیم.
عارف خاطرنشان کرد: عملکرد اقتصادی دولت در مجموع قابل قبول است. البته افزایش قیمتهایی که بخشی از آن بدلیل افزایش قیمتهای جهانی بود را شاهد بودیم و در مواردی هم با گرانفروشی روبرو بودیم که تاکنون تلاش کردیم که با نصیحت با آنان برخورد کنیم ولی در صورت تداوم گرانفروشی، متخلفان با برخوردهای تعزیراتی مواجه خواهند شد.