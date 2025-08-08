در این تماس، دو طرف در خصوص شرایط وخیم انسانی در غزه بر اثر تداوم محاصره ظالمانه این باریکه و طرح‌های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی برای تشدید حملات و اشغال کامل نوار غزه، گفتگو نموده و بر ضرورت اقدام موثر کشورهای اسلامی برای توقف نسل‌کشی و ورود فوری کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به این باریکه تاکید کردند.

دو طرف همچنین در خصوص تحولات لبنان و ضرورت حفظ فضای اعتماد و هماهنگی داخلی میان جناح‌های مختلف سیاسی و پرهیز از اقداماتی که می‌تواند منجر به تنش‌های داخلی شود، گفتگو کرده و در این راستا، خروج کامل رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی در جنوب لبنان و توقف حملات این رژیم به لبنان را ضروری دانستند.