گفتوگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و مصر پیرامون تحولات لبنان
وزیر امور خارجه با همتای مصری خود درخصوص تحولات لبنان تلفنی گفتکو کرد.
در این تماس، دو طرف در خصوص شرایط وخیم انسانی در غزه بر اثر تداوم محاصره ظالمانه این باریکه و طرحهای تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی برای تشدید حملات و اشغال کامل نوار غزه، گفتگو نموده و بر ضرورت اقدام موثر کشورهای اسلامی برای توقف نسلکشی و ورود فوری کمکهای بشردوستانه بینالمللی به این باریکه تاکید کردند.
دو طرف همچنین در خصوص تحولات لبنان و ضرورت حفظ فضای اعتماد و هماهنگی داخلی میان جناحهای مختلف سیاسی و پرهیز از اقداماتی که میتواند منجر به تنشهای داخلی شود، گفتگو کرده و در این راستا، خروج کامل رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی در جنوب لبنان و توقف حملات این رژیم به لبنان را ضروری دانستند.