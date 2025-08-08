خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و مصر پیرامون تحولات لبنان

گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و مصر پیرامون تحولات لبنان
کد خبر : 1671240
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه با همتای مصری خود درخصوص تحولات لبنان تلفنی گفتکو کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر، پنج‌شنبه شب در یک تماس تلفنی در خصوص روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند.

در این تماس، دو طرف در خصوص شرایط وخیم انسانی در غزه بر اثر تداوم محاصره ظالمانه این باریکه و طرح‌های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی برای تشدید حملات و اشغال کامل نوار غزه، گفتگو نموده و بر ضرورت اقدام موثر کشورهای اسلامی برای توقف نسل‌کشی و ورود فوری کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به این باریکه تاکید کردند.

دو طرف همچنین در خصوص تحولات لبنان و ضرورت حفظ فضای اعتماد و هماهنگی داخلی میان جناح‌های مختلف سیاسی و پرهیز از اقداماتی که می‌تواند منجر به تنش‌های داخلی شود، گفتگو کرده و در این راستا، خروج کامل رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی در جنوب لبنان و توقف حملات این رژیم به لبنان را ضروری دانستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور